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Ray ’ya Yeşil Ofis sertifikası

Giriş Tarihi: 10.5.2018
Ray Sigorta’ya Yeşil Ofis sertifikası
RAY , doğaya duyduğu saygıyı gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projesi ile kanıtladı. Yeşile ve doğaya verdiği önem çerçevesinde Genel Müdürlük binasında ciddi tasarruf uygulamalarını hayata geçiren ve WWF Türkiye ofisinin yürüttüğü Yeşil Ofis Projesi'ne dahil olan Ray Sigorta, Genel Müdürlük binası için Yeşil Ofis Sertifikası aldı. Konu ile ilgili konuşan Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, "Ray Sigorta olarak enerji kaynaklarımızı tasarruflu kullanmayı ve iklim değişikliği ile olan mücadelede yerimizi almayı bir hedef olarak belirledik. Doğal kaynaklarımızın doğru ve verimli kullanılmasını bir görev olarak kabul ettik" diye konuştu.
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Ray Sigorta’ya Yeşil Ofis sertifikası
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