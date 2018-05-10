SAHA’da milyarlık buluşma

Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği, SAHA
İstanbul, 3 yıl önce Türkiye'nin, kendi uçağını, gemisini, silah ve sistemlerini üretebilen, teknolojik altyapısı ile dünyayla yarışan küresel bir güç olması için 27 firma ile kuruldu. 65 bin sanayici firmanın gücünü ortak bir sinerji yakalanması hedefiyle kurulan SAHA İstanbul'un bugün 268 üyesi bulunuyor. DEVLERİ BULUŞTURACAK
Kurumun yeni hedefleri arasında ise bu potansiyeli uluslararası bir fuar organizasyonu ile konsolide etmek var var. Konuyla ilgili Sabah'a açıklamarda bulunan SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Büyükdede, "SAHA EXPO 2018 Fuarı'nda öncelikli amaç katılımcı firmalarımızı savunma, denizcilik, havacılık ve uzay sanayi alanlarında üretim yapan ana yükleniciler ve resmi kurumlar ile bir araya getirmek" dedi. Büyükdede şunları söyledi: "Savunma Sanayi Müşteşarlığı, Roketsan, TAİ, Aselsan gibi kurum ve kuruluşlardan temsilcilerin ziyaret etmesini beklediğimiz fuara saydığımız sektörlerde faaliyet gösteren dünyanın önemli firmaları da davet edildi. ABD'den Boeing, Lockheed Martin
, İngiltere'den Rolls- Royce, Ukrayna'da havacılık kümelenmesi, Fransız DAFE temsilcileri, ABD'den AUSA (Association of the United States Army) Derneği'nin birçok sanayici üyesi SAHA EXPO'da olacak." SEKTÖR ALTIN ÇAĞINI YAŞIYOR
TÜRKİYE'NIN en büyük kümelenmesi olan SAHA İstanbul'un üyeleri arasında ilk insansız hava aracını (İHA) üreten Baykar Makina, milli savaş uçağına yerli motor üreten ve ardından Rolls-Royce ile motor üretmek üzere el sıkışan Kale Grubu
, uluslararası havayolu şirketlerine ait yüzlerce uçağın bakımını yapan THY Teknik gibi büyük firmaların yanı sıra uçakların yedek parçalarının üretimini yapan ve Roketsan'a tedarikçi olan firmalar yer alıyor. RAYLI SİSTEMLERE YERLİ MOTOR
İSTANBUL, Ankara, İzmir başta olmak üzere büyük şehirlerde kullanılan raylı ulaşım araçlarının kalbi niteliğindeki 'cer motoru', Türkiye'de ilk defa Ankara'daki bir firma tarafından üretildi. Cer motorunun üretimini gerçekleştiren Elsan Elektrik şirketinin sahibi Şakir Kınacı, 1940'lı yıllardan itibaren ihmal edilen raylı ulaşım teknolojilerinin son 15 yılda yapılan proje ve yatırımlarla yeniden ülke gündemine girdiğini söyledi. Başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir, Konya gibi büyük şehirlerde bulunan raylı sistem projelerinin uygulamaya geçmesiyle bu sektörün Türkiye'de hızla büyüdüğüne işaret eden Kınacı, "Türkiye'de şehir içi raylı ulaşım projeleri kapsamında, gelecek 10 yılda 6 binden fazla hafif raylı aracın, yaklaşık 10 milyar dolar karşılığında satın alınacağı öngörülmektedir. İstanbul metro
su için 2019'a kadar bin 256 araç, 2025'e kadar 5 bin araca ihtiyaç olduğu belirlenmiştir. İhtiyaç duyulan motor sayısı, kabaca bu rakamların üç mislidir. Sadece İstanbul metrosuna motor alımı için 100 milyon avrodan fazla bedelle alım yapılması gerekiyor. Raylı araçlardaki en kritik birimlerden olan çekiş sistemleri tümüyle yurt dışından temin ediliyor. Bu ihtiyacı gören üretici firmaların bir şeyler yapması ve elini taşın altına koyması gerektiğine inanıyorum" dedi.