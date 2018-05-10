Sigortalının ticari devamlılığı Gulf Sigorta ile sağlanacak

GULF Sigorta
Teknik ve Reasüranstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gonca Ulusoy, öncelikli amaçlarının sigortalıları güvence altına almanın yanı sıra, onların ticari devamlılığını sağlamak olduğunu belirtti. Ulusoy, "Sigortalının riskini nasıl azaltabileceği konusunda saptamalar yapıyoruz. Önerilerimizi alınması gereken aksiyonların etki derecesine, yerine getirilme sürelerine ve maliyetlerine göre sınıflandırarak, müşterilerimize yatırımlarını yönlendirmede katkı sağlamış oluyoruz" dedi. Birçoğu sektöre ilk kez sunulmuş farklı ürün demetlerinden oluşan dengeli portföy dağılımlarını ve dağıtım kanalı çeşitliliklerini korumayı amaçladıklarının altını çizen Ulusoy şöyle konuştu: "Ticari sigortalardaki yapıcı underwriting yaklaşımlarımız, başta uzatılmış garanti olmak üzere servis programlarındaki deneyimimiz ve bireysel sigortalar alanındaki gücümüz bizim için eşit derecede kritik. Özellikle bireysel branşlarda oldukça çeşitli, farklı ihtiyaçlara göre dizayn edilmiş ürünlerimiz var. Örneğin, yüksek sigorta bedelli konut ve koleksiyonlar için all risk teminatı sağlayan ürünlerimiz, farklı meslek grupları için sunduğumuz mesleki sorumluluk ürünlerimiz, sektör birincisi olduğumuz ve farklı kanallar üzerinden satışını gerçekleştirdiğimiz 50'ye yakın ferdi kaza ve seyahat sigortası ürünlerimiz var. Sürekli ürünlerimizi güncelliyoruz."