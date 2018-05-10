Vakıf Emeklilik Sarı Kareler Fotoğraf Yarışması’na başvurular başladı

VAKIF Emeklilik
'in geleneksel hale gelen "Sarı Kareler Fotoğraf Yarışması"na başvurular başladı. Vakıf Emeklilik'in marka ve sektör farkındalığını arttırmak amacıyla bu yıl altıncısını düzenlediği yarışma ile fotoğraf tutkunları deklanşörlerine sarı bir dünya için basacak. Yarışmacılar, başvurularını 7 Haziran'a kadar yapabilecek. Vakıf Emeklilik; yarışma ile amatör veya profesyonel fotoğrafçıların, kendi objektiflerinden hayata ve dünyaya bakışlarını yansıtan eserlerini toplumla paylaşmaya aracı oluyor. Sanata ve sanatçıya saygı çerçevesinde Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteğiyle düzenlenen yarışmada; birinciye 4.500 lira, ikinciye 3.000 lira ve üçüncüye 2.000 liralık para ödülü verilecek. Ayrıca üç esere 700 lira mansiyon ve sergilenmeye değer bulunan 30 esere de 350 lira ödül verilecek.