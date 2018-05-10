Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Varlık Barışı TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Varlık Barışı Genel Kurulunda kabul edildi

Vergi ve bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin tasarının “varlık barışı” düzenlemesini içeren maddesi Genel Kurulunda kabul edildi.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 9.5.2018 23:24 Güncelleme Tarihi: 10.5.2018 02:10
Varlık Barışı TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Vergi ve bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin tasarının "varlık barışı" düzenlemesini içeren maddesi Genel Kurulunda kabul edildi. Buna göre, yurt dışındaki varlıklarını 30 Kasım 2018 tarihine kadar Türkiye'deki banka ya da aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler bu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecekler. Bu kişiler yüzde 2 oranında hesapladıkları vergiyi 31 Aralık 2018 tarihine kadar beyan edip ödeyecekler. Bu kapsamda ödenen vergi hiçbir suretle gider yazılamayacak ve başka bir vergiden mahsup edilemeyecek. Varlıklarını 31 Temmuz 2018 tarihine kadar Türkiye'ye getirenler ise vergiden muaf tutulacak.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Varlık Barışı TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN