Yemek kartı komisyonu %6’ya iniyor

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, yemek
kartları ile ilgili çalışmasını tamamlayarak Başbakanlık'a gönderdi. Yayımlanacak yönetmelikle yemek kartları ile ilgili yaşanan sıkıntılar sona erecek. Yemek kartları marketlerde kullanılmaya devam edecek. Yemek firmalarının yemek kartı kullanılan restoranlara komisyon oranlarını yüksek tutmasına da yeni yönetmelikle çözüm getiriliyor. Daha önce yemek şirketlerinin yüzde 7-12 arasında olan komisyon oranları, yapılacak olan düzenleme ile üst sınırı yüzde 6 olarak belirlendi. Yemek şirketleri alışveriş yapılan marketlere ve restoranlara 4-5 aydan önce ödeme yapmıyordu. Yapılacak düzenleme ile bu süre de 1 ay ile sınırlandırılıyor. Yemek firmalarının anlaştıkları şirketlere iskonto oranları ise kaldırılıyor. Yemek firmaları anlaştıkları şirketlere yaptıkları iskontoyu alışveriş yapılan marketler ve yemek yenilen restoranlara komisyon oranı olarak yansıtıyordu. Bu düzenleme ile bu da ortadan kaldırılmış olacak. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yaptığı açıklamada, "Düzenlediğimiz çalıştayda tarafları dinledik. Buna göre çözüm üretmeye gayret ettik. Yemek kartlarındaki iskontoyu da ortadan kaldırdık. İki tarafın da kazandığı bir uygulamayı hayata geçiriyoruz" dedi. BEKLEME SÜRELERİ AZALDI
Bakan Tüfenkci, ihraç malları taşıyan Türk TIR'larının gümrük kapı- larında bekletilmesine ilişkinde ise şunları söyledi: "Başlattığımız girişimler sonuç verdi. Bulgaristan
ile ortak komite kurmuştuk. Onların çalışmaları epeyce başarı sağladı. Bulgaristan gümrük kapılarındaki bekleme sürelerini büyük ölçüde azalttık. Bulgaristan'da en büyük sıkıntı gümrük kapılarından çıkışlardı. Yaptığımız temaslar sonucunda işlem yapan birim sayılarını arttırdıklarını gördük. TIR'cılarımız artık daha az zaman kaybediyor."