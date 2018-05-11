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4 koldan mücadele Beştepe’deki zirvenin ardından, dün ekonomi bürokratları bir araya gelirken, bugün de Londra’ya çıkarma yapılacak. Kararlı mücadele mesajı doların iki günde yüzde 3.5 düşmesini sağladı