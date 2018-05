4 koldan mücadele

BUGÜN NELER OLDU

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in 8 Mart'ta gece yarısı yaptığı not indimi ile başlayıp, S&P'nin 1 Mayıs'taki operasyonu ile devam eden saldırılarla, Türkiye'de istikrarı kalıcı hale getirecek 24 Haziran seçimleri öncesinde kur üzerinden yaratılmaya çalışılan kriz algısı operasyonuna karşı önceki gün Beştepe'deki zirve ile başlatılan kararlı mücadelenin boyutu daha da genişledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın başkanlığında yapılan ve döviz kurundaki yükselişin ana gündem maddesi olduğu çarşamba günkü ekonomi zirvesinin ardından dün üst düzey ekonomi bürokratları değerlendirme toplantısı yaptı. Ayrıca, ekonomi yönetimi bugün Londra'ya gitme kararı aldı.Mali disiplinden taviz verilmeyeceği, eflasyonla etkin mücadelenin devam edeceği, piyasa mekanizması dışında yöntemlerin söz konusu olmadığı mesajının verildiği Beştepe Zirvesi'nin ardından 4.37 TL'den 4.26'ya kadar gerileyen dolar, dün de ekonomi bürokratlarının bir araya geleceğinin açıklanmasıyla birlikte 4.22'ye kadar geriledi. Kurda Beştepe'deki zirve haberinin ardından yaşanan düşüş yüzde 3.5'e ulaştı. Çarşamba günü dolar karşısında en fazla değer kazanan para birimi olan TL, dün de yine ilk sıralarda yer almayı başardı. Beştepe zirvesinin olduğu gün 97 binli seviyelerden 100 binin üstüne çıkan Borsa İstanbul dün de 102 bini geçti. Ekonomi bürokratlarının katıldığı toplantıda ekonomi ve piyasalardaki gelişmeler masaya yatırıldı. Kur üzerinden yaratılmaya çalışılan algıya en anlamlı cevap vatandaştan geldi. Doların rekor kırdığı 27 Nisan-4 Mayıs haftasında yerliler 3.4 milyar dolarlık döviz sattı.İÇ piyasaya verilen kararlı mücadele mesajının, yurtdışı ayağı için de ekonomi yönetimi bugün Londra'ya gidecek. Londra'da bir dizi yatırımcı görüşmeleri yapacak yetkililer, son gelişmelerle bozulan güven algısını Türkiye'nin orta vadeli hedeflerini anlatarak iyileştirme amaçlayacaklar. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ve geniş katılımlı bir ekonomi heyetiyle gerçekleşecek İngiltere Ziyareti 13-15 Mayıs'ta planlanıyor. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in de gerçekleştireceği yatırımcı görüşmeleri ise hafta sonundan itibaren başlayacak. Beştepe'deki ekonomi zirvesinin ardından yapılan 18 maddelik açıklamada "Uluslararası yatırımcılar açısından ülkemizin cazibesini artıracak adımlar atılacaktır" ifadesine yer verilmişti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılan ekonomi zirvesinde, harcanan her kuruşun karşılığının bulunduğuna vurgu yapıldı. Ekonomi zirvesinde orta ve uzun vadeye etki edecek adımlar şekilde sıralandı: Faiz in makul seviyede kalması için bütün araçlar kullanılacak.Merkez Bankası elindeki bütün araçları kullanacak.Yurtdışından fon akışı sağlanacak, ticari kredilere yeni destekler verilecek.İmar barışı ve yapılandırmadan en az 60 milyarlık gelir sağlanacak.Reformlar ekonomiyi şoklara karşı dayanıklı kılacak.Kamu bankaları gayrimenkul kredilerinde kolaylık sağlayacak.Hazine özel sektör fonlarına katkı sunacak.Ekonomide etkili koordinasyon sağlanacak.Mali disiplinden asla taviz yok.