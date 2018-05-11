Cumhurbaşkanı Erdoğan Takdim Töreninde önemli açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TOBB Hizmet Şeref Belgesi Takdim Töreni'nde iş dünyasına çağrı da bulundu.

İşte Erdoğan'ın iş dünyasına yaptığı çağrı;

Açık ekonomiyi sürdürmeye devam edeceğiz. Giderse yol açan tüm adımları yeni gelir kalemleriyle dengeleyerek bütçe disiplinine bağlılığımızı sürdürüyoruz. Sürekli istikrar ve güven ortamına vurgu yapmamızın sebebi, yatırımcılara ülkemizin cazibesini göstermektir. Büyümede başka ülkelere yüzde 2'ler yüzde 3'ler yetebilir ama bize yetmez. Dünyada ilk 10 ekonomiye girmemiz için şimdiye büyüme oranımızın 2 katına çıkmalıyız. Aldığımız ve alacağımız tedbirlerle piyasalara salınan karamsarlık havasını seçime kadar dağıtacağız.

SİZLER İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ İÇİN ÇAĞRI YAPTIĞIMDA ELİNİZİ TAŞIN ALTIN KOYDUNUZ

Sizler istihdam seferberliği için çağrı yaptığımda elinizi taşın altın koydunuz. 1.5 milyon işsize iş imkanı verdiniz. Bunu devam ettirmemiz lazım. Aynen devam. Biz Batı'nın oyunlarını bozmak için mükellefiz. Biz size, siz bize güvenerek attığımız adımlardan pişman olmayacağız. Gelin bu dayanışmamızı devam ettirelim. Yaptığınız her adımda yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Sizin derdinizi en iyi biz anlarız. Sizlerin kararını inşallah 24 Haziran'da göreceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Hizmet Şeref Belgesi Takdim Töreni'nde konuştu