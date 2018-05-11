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Denizli 2023’e koşuyor

2023 hedeflerine kilitlendiklerini belirten Başkanı , “Sanayi ve ticareti kalkındırma hamlelerini desteklemek için çalışıyoruz. Altyapı tamam, sıra üstyapıda” dedi

Betül ALAKENT
BETÜL ALAKENT Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 11.5.2018
Denizli 2023’e koşuyor
Turkuvaz Medya'nın 'nin çeşitli illerinde gerçekleştirdiği ''nın 9'uncu durağı Denizli oldu. 'nin en önemli ihracat, sanayi, , ticaret ve merkezlerinden biri olan Denizli'ye dev yazar kadrosuyla çıkartma yapan SABAH gazetesi, şehrin ekonomik ve sosyokültürel haritasını masaya yatırdı. si'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte SABAH yazarları ile buluşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı , yürüttükleri projeleri paylaştı. Denizli'de kabuk değişiminin 2004'te başladığını aktaran Başkan Zolan, "İlk dönüşüm Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekci'nin belediye başkanlığı döneminde başladı. Bakanımızla 7 yıl birlikte çalıştık. Denizli'nin birçok ilkini gerçekleştirdik" dedi. Denizli'nin en önemli problemlerinden birinin altyapı yatırımları olduğunu anlatan Zolan, "O dönem altyapıda yüzde 60 kaçak vardı. Biz şehrin altyapısını değiştirmek için ciddi bir hamle yaptık. Kanalizasyon hattında yağmur suyuna kadar tüm altyapıyı baştan aşağıya yeniledik. Şehrin bütün altyapı yatırımını geçen yıl tamamladık. Bu yatırımın 100 yıllık garantisi var" diye konuştu. Şehrin 2023 hedeflerine kilitlendiğini belirten Zolan, bu doğrultuda belediyenin sanayi ve ticareti kalkındırma hamlelerini desteklemek için çalıştığını söyledi.

ULAŞIM YILI İLAN ETTİK
Geçen yıl üstyapı yatırımlarına ağırlık verdiklerini anlatan Zolan, 2017'yi ulaşım yılı ilan ettiklerini ifade etti. Zolan, "Denizli'nin en büyük sorunlarından biri ulaşım. 2004'te şehirde 134 bin araç varken bugün 400 bini aşkın araç var. Bu da ciddi bir trafik sorununa neden oluyor. Bu sorunu çözmek için bütçemizin yüzde 70'e yakınını ulaşım projelerine ayırdık" ifadelerini kullandı.
YERLİ VE MİLLİ TRAFİK SİSTEMİ
Denizli'nin yatırımlarında teknolojiyi de öne aldıklarını aktaran Zolan, bu kapsamda yerli ve milli bir trafik sistemi geliştirdiklerini söyledi. Zolan, "Bu projemizle hangi gün, hangi saatte, hangi yöne ne kadar araç geçiyor tespit edebiliyoruz. Araç yoğunluğuna göre trafik ışıklarını ayarlıyor ve trafik yoğunluğunu önlüyoruz" dedi. Yerli ve Milli Akıllı Trafik Sistemi'ni 4.5 milyon TL'ye mal ettiklerini anlatan Zolan, projeyle Ulaştırma Bakanlığı'ndan ödül aldıklarını ifade etti. Zolan, projenin 2-3 ilde incelendiğini ve o illerde de yakında hayata geçirileceğini kaydetti.

AVRUPA STANDARTLARININ ÜZERİNDE YEŞİL ALANIMIZ VAR
Denızli'de alt ve üst yapı yatırımlarının yanı sıra a da büyük önem verildiğine dikkat çeken Zolan, bin 100'ün üzerinde park yaptıkları bilgisini verdi. Zolan, "Avrupa'da kişi başına düşen yeşil alan 8 metrekare iken Denizli'de bu oran 14 metrekare" dedi. Yeşil alanı daha da geliştireceklerini belirten Zolan, yeni projeleri olduğunu da ekledi.

9 BİN İHTİYAÇ SAHİBİNE EVDE BAKIM HİZMETİ
Şehrin en önemli projelerinden birinin evde bakım ve sağlık hizmeti olduğunu aktaran Zolan, "İhtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımıza evde bakım hizmeti veriyoruz. Onların sağlık probleminden ev ve kişisel temizliklerine kadar her şeyi yapıyoruz. Bugüne kadar 9 bine yakın vatandaşımıza hizmet verdik" dedi.

SOKAK HAYVANLARINA 25 BİN METREKARELİK ÖZEL BARINAK
Denızli'de sosyal sorumluluk faaliyetleri de dikkat çekiyor. İlde geçen yıl 25 bin metrekare alana yapılan Sokak Hayvanları Barınma, ve Doğal Yaşam Parkı yakında hizmete açılacak. Denizli'nin amatör sporlar başkenti olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, "25 branşta kadınlar ve çocuklarımız için ücretsiz kurs veriyoruz" dedi.

Yavuz DONAT

Denizli destanı

Hani... Bir zamanlar... Bir "Pil reklamı" vardı ya... "Bu pilde hayat var" diye. Denizli... İşte tam da öyle. "Denizli'de hayat var... Denizli, tam yaşanacak şehir." Denizli... Son yıllarda "Sürekli sınıf atlayan" şehir. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, belediye başkanı iken "Denizli'nin çıtasını yükseltti." Hizmet bayrağını Zeybekci'den devralan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan "Gaza basıyor... Denizli'yi daha yukarılara taşıyor." Defalarca gittik... Bu son gidişte "Denizli'ye doyamadık."

Osman ALTINIŞIK

Yüzde 48'i orman

9'uncu 'İller Buluşması' Denizli'de hayat buldu... Fabrikalar çalışıyor, bacalar tütüyor... Tükettiğinden fazlasını üretiyor. Ahilik temelleri üzerinde yükselen Denizli, temiz ve düzenli kent kimliğiyle ön plana çıkıyor. Yüzde 48 ormana sahip... Yeşil Denizli'ye ayrı bir zenginlik katmış. Denizi olmayıp Avrupa'ya deniz ürünleri ihraç ediyor. Tarih, kültür, tarım, sanayi, ticaret ve turizmin tüm çeşitlerini bulacağınız bir kent Denizli... Belediyecilik hizmetlerinde ise çağ atlamış.

Sinan ÖZEDİNCİK

Üreten şehir Denizli

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın ev sahipliğinde Denizli'nin doğal güzelliklerini yerinde görme fırsatına sahip olduk. Pamukkale travertenleri, Hierapolis i, kayak merkezi ve yöresel yemekleriyle mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerlerden. Tükettiğinden fazla üreten bir şehir olması özelliğiyle ön plana çıkan şehirde trafik yönetim sistemi hayata geçirildi. 95 kavşakta aktif olan sistemle trafik sorunları anında kontrol altına alınabiliyor.

Şelale KADAK
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Yıldızı parlar

Denizli'de, 8 km alana yayılan antik kent Laodikeia'yı, 15 yıldır kazan Arkeolog Prof. Dr. Celal Şimşek'ten dinlerken, ilin turizm potansiyelini düşündüm. Vatikan'dan 1700, Ayasofya'dan 300 yıl daha eski kilise de, eşsiz Pamukkale de bu şehirde. Denizli'nin yıldızının bu zengin tarihiyle daha da parlayacağı aşikâr.


Ferhat ÜNLÜ

Sürprizlerle dolu

Denizli, özellikle yeni keşfedenler için hakikaten sürprizlerle dolu bir şehir. Kentin dinamik ekonomik yapısını Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan iki cümle ile özetledi: "Denizli tükettiğinden fazla üretir. Satın aldığından fazla satar." Türkiye'nin en büyük ihtiyacının daha fazla üretim olduğunu biliyoruz. Denizli bunu başarmış. Turizmde Türkiye'nin beşinci kenti Denizli. Pamukkale, Hierapolis, Laodikieia turizmin lokomotifliğini yapıyor.


Merve YURTYAPAN

Tarımda ön planda

SABAH İl Buluşmaları kapsamında Denizli'nin bilinmeyen güzelliklerine tanık olduk. Şehrin hızla geliştiğini anlatan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Merkezde ne varsa ilçelerde de aynı koşullar olacak" diyerek yola çıkmış. Tam bir tarım şehri olan Denizli, Türkiye'nin yüzde 90, dünyanın ise yüzde 80 kekik üretimini gerçekleştiriyor.

İdil ÇİMRİN

Zengin lezzetlerini tadın

Yöresel yemeklerden, sofralarının zenginliğine kadar Denizli'nin beni etkilediğini net söyleyebilirim. Denizli'ye gidince mutlaka Kızılcahöyük kaşık helvası, Denizli Kebabı, Etli Top Tarhana çorbası, Tavas Baklavası, Koyun yoğurdu, Kuru patlıcan Dolması, Meneviş kavurması, Leğen böreğinin tadına bakın.

Kaan ELBİR

Beyaz mucize 'Pamukkale'

?Kilometrelerce uzaktan bembeyaz bir görüntü çizen Ege'nin parıldayan Pamukkale Travertenleri, insanı hızla içine çağıran bir enerji yansıtıyor. Ayakkabılarınızı ve çoraplarınızı çıkartıp bir kenara bırakın, zira travertenlerdeki buz mavisi ve ferahlatıcı suya ayak bastığınızda, tüm yorgunluğunuzun bir anda yok olabildiğini fark edeceksiniz.

Oğuzhan TORACI

Gençlere güven var

Şehre adım attığımız andan itibaren antik kent ve modern şehir dokusunu bir arada hissedebildiğimiz Denizli'de dikkatimi çeken detaylar oldu. Esnaf dayanışması ve gençlere güven gibi iki önemli değeri bir arada görünce; şehirden ümitlenmemek elde değil. Hele ki birlik duygusuna ihtiyacımız olan bugünlerde bana ilaç gibi geldi

Bülent CANKURT

İhracatı ön planda

Sadece 'Tekstil Şehri' olarak bildiğim Denizli; kaplıcaları, antik kentleri, havası ve eşsiz doğası ile resmen beni benden aldı. Sabah İl Buluşmaları gezimizde ülkemizin en çok turist çeken beşinci şehri olduğunu öğrendiğim Denizli, satın aldığından çok satan, ithal ettiğinden çok ihraç eden bir ekonomiye sahip. Üreten ve ürettiklerini dünyaya satan bir şehir olan Denizli, turizmden de büyük gelir elde ediyor. Denizli, öyle birkaç günde gezilecek bir yer değil...

Hakan TURPÇU

Alkışı hak ediyor

Denizli deyince herkesin aklına evvela Pamukkale ve travertenler gelir. Ama gittiğimizde gördük ki şehir ziyaretçilerine çok daha fazlasını sunuyor. Antik şehirleri ve kültürel varlıklarıyla bir kültür başkenti Denizli. Sadece tarihi değerleri de değil, yolları, sanayileşmesi, çalışkanlığı ve samimiyetiyle müthiş bir dönüşüm hikayesi gördük. Modern belediyecilik anlayışıyla da alkışı hak ediyor.

Şengül BALIKSIRTI

Örnek belediyecilik

Sabah'ın il buluşmaları kapsamında gittiğimiz şehirlerde gördüğümüz müthiş değişim hepimizi çok etkiliyor. Aynı etkiyi Denizli'de de yaşadık. Bütün altyapı çalışmaları tamamlanmış. Yollar pırıl pırıl, geniş ve alabildiğine yeşil. Eski şehrin dışında modern, dünyalı bir şehir yükselmiş. Tabii bunda Denizli'nin öz kaynaklarının önemi çok büyük. Zengin bir şehir Denizli. Ve herkes şehrini, çalışmayı, üretmeyi çok seviyor.

Ekrem KIZILTAŞ

Denizi olmasa da...

Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekci'nin belediye başkanlığı döneminde başlatıp, şimdiki Başkan Osman Zolan'ın sürdürdüğü çalışmalarla altyapı ve üstyapı problemlerini çözen Denizli'nin geleceği parlak. Sabah İl Buluşması'nın ortaya koyduğu fotoğraf Denizli'nin tekstilde, sanayide, tarımda ve turizmde çok büyük sıçramalara hazır olduğunu gösteriyor. 'Denizi olmasa da, denizi olan birçok Avrupa ülkesine balık satabilen bir şehir' Denizli...

Kerem ALKİN

İlk 10'a girebilir
Denizli, Türkiye'nin 81 ili arasında, küresel rekabet koşulları açısından ilk 15'te yer alan bir ilimiz. Daha önce 12. sırada olan pozisyonunu son dönemin atağa geçen illeri itibarıyla 3 basamak kaybetmiş olsa da, bilhassa beşeri sermaye kriterleri açısından, Denizli'nin 81 il içerisinde 5. sırada yer alması, ilin, kentin insan kıymetleri açısından istisna illerden birisi olduğuna işaret ediyor. Denizli doğru dokunuşlarla ekonomide ilk 10'a oynayabilecek bir il.
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Denizli 2023’e koşuyor
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