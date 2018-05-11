Denizli 2023’e koşuyor

Turkuvaz Medya'nın Türkiye
'nin çeşitli illerinde gerçekleştirdiği 'İl Buluşmaları
'nın 9'uncu durağı Denizli oldu. Ege Bölgesi
'nin en önemli ihracat, sanayi, turizm
, ticaret ve tarım
merkezlerinden biri olan Denizli'ye dev yazar kadrosuyla çıkartma yapan SABAH gazetesi, şehrin ekonomik ve sosyokültürel haritasını masaya yatırdı. Denizli Büyükşehir Belediye
si'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte SABAH yazarları ile buluşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan
, yürüttükleri projeleri paylaştı. Denizli'de kabuk değişiminin 2004'te başladığını aktaran Başkan Zolan, "İlk dönüşüm Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekci'nin belediye başkanlığı döneminde başladı. Bakanımızla 7 yıl birlikte çalıştık. Denizli'nin birçok ilkini gerçekleştirdik" dedi. Denizli'nin en önemli problemlerinden birinin altyapı yatırımları olduğunu anlatan Zolan, "O dönem altyapıda yüzde 60 kaçak vardı. Biz şehrin altyapısını değiştirmek için ciddi bir hamle yaptık. Kanalizasyon hattında yağmur suyuna kadar tüm altyapıyı baştan aşağıya yeniledik. Şehrin bütün altyapı yatırımını geçen yıl tamamladık. Bu yatırımın 100 yıllık garantisi var" diye konuştu. Şehrin 2023 hedeflerine kilitlendiğini belirten Zolan, bu doğrultuda belediyenin sanayi ve ticareti kalkındırma hamlelerini desteklemek için çalıştığını söyledi. ULAŞIM YILI İLAN ETTİK
Geçen yıl üstyapı yatırımlarına ağırlık verdiklerini anlatan Zolan, 2017'yi ulaşım yılı ilan ettiklerini ifade etti. Zolan, "Denizli'nin en büyük sorunlarından biri ulaşım. 2004'te şehirde 134 bin araç varken bugün 400 bini aşkın araç var. Bu da ciddi bir trafik sorununa neden oluyor. Bu sorunu çözmek için bütçemizin yüzde 70'e yakınını ulaşım projelerine ayırdık" ifadelerini kullandı. YERLİ VE MİLLİ TRAFİK SİSTEMİ
Denizli'nin yatırımlarında teknolojiyi de öne aldıklarını aktaran Zolan, bu kapsamda yerli ve milli bir trafik sistemi geliştirdiklerini söyledi. Zolan, "Bu projemizle hangi gün, hangi saatte, hangi yöne ne kadar araç geçiyor tespit edebiliyoruz. Araç yoğunluğuna göre trafik ışıklarını ayarlıyor ve trafik yoğunluğunu önlüyoruz" dedi. Yerli ve Milli Akıllı Trafik Sistemi'ni 4.5 milyon TL'ye mal ettiklerini anlatan Zolan, projeyle Ulaştırma Bakanlığı'ndan ödül aldıklarını ifade etti. Zolan, projenin 2-3 ilde incelendiğini ve o illerde de yakında hayata geçirileceğini kaydetti. AVRUPA STANDARTLARININ ÜZERİNDE YEŞİL ALANIMIZ VAR
Denızli'de
alt ve üst yapı yatırımlarının yanı sıra yeşil alan
a da büyük önem verildiğine dikkat çeken Zolan, bin 100'ün üzerinde park yaptıkları bilgisini verdi. Zolan, "Avrupa'da kişi başına düşen yeşil alan 8 metrekare iken Denizli'de bu oran 14 metrekare" dedi. Yeşil alanı daha da geliştireceklerini belirten Zolan, yeni projeleri olduğunu da ekledi. 9 BİN İHTİYAÇ SAHİBİNE EVDE BAKIM HİZMETİ
Şehrin
en önemli projelerinden birinin evde bakım ve sağlık hizmeti olduğunu aktaran Zolan, "İhtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımıza evde bakım hizmeti veriyoruz. Onların sağlık probleminden ev ve kişisel temizliklerine kadar her şeyi yapıyoruz. Bugüne kadar 9 bine yakın vatandaşımıza hizmet verdik" dedi. SOKAK HAYVANLARINA 25 BİN METREKARELİK ÖZEL BARINAK
Denızli'de
sosyal sorumluluk faaliyetleri de dikkat çekiyor. İlde geçen yıl 25 bin metrekare alana yapılan Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi
ve Doğal Yaşam Parkı yakında hizmete açılacak. Denizli'nin amatör sporlar başkenti olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, "25 branşta kadınlar ve çocuklarımız için ücretsiz kurs veriyoruz" dedi. Yavuz DONAT Denizli destanı
Hani... Bir zamanlar... Bir "Pil reklamı" vardı ya... "Bu pilde hayat var" diye. Denizli... İşte tam da öyle. "Denizli'de hayat var... Denizli, tam yaşanacak şehir." Denizli... Son yıllarda "Sürekli sınıf atlayan" şehir. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, belediye başkanı iken "Denizli'nin çıtasını yükseltti." Hizmet bayrağını Zeybekci'den devralan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan "Gaza basıyor... Denizli'yi daha yukarılara taşıyor." Defalarca gittik... Bu son gidişte "Denizli'ye doyamadık." Osman ALTINIŞIK Yüzde 48'i orman
9'uncu 'İller
Buluşması' Denizli'de
hayat buldu... Fabrikalar
çalışıyor, bacalar
tütüyor... Tükettiğinden
fazlasını
üretiyor. Ahilik temelleri
üzerinde yükselen
Denizli, temiz ve
düzenli kent kimliğiyle
ön plana çıkıyor. Yüzde 48 ormana
sahip... Yeşil Denizli'ye ayrı bir zenginlik
katmış. Denizi olmayıp Avrupa'ya deniz
ürünleri ihraç ediyor. Tarih, kültür, tarım,
sanayi, ticaret ve turizmin tüm çeşitlerini
bulacağınız bir kent Denizli... Belediyecilik
hizmetlerinde ise çağ atlamış. Sinan ÖZEDİNCİK Üreten şehir Denizli
Denizli
Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın ev sahipliğinde Denizli'nin doğal güzelliklerini yerinde görme fırsatına sahip olduk. Pamukkale travertenleri, Hierapolis Antik Kent
i, kayak merkezi ve yöresel yemekleriyle mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerlerden. Tükettiğinden fazla üreten bir şehir olması özelliğiyle ön plana çıkan şehirde trafik yönetim sistemi hayata geçirildi. 95 kavşakta aktif olan sistemle trafik sorunları anında kontrol altına alınabiliyor. Şelale KADAK
? Yıldızı parlar
Denizli'de, 8 km alana yayılan antik kent Laodikeia'yı, 15 yıldır kazan Arkeolog Prof. Dr. Celal Şimşek'ten dinlerken, ilin turizm potansiyelini düşündüm. Vatikan'dan 1700, Ayasofya'dan 300 yıl daha eski kilise de, eşsiz Pamukkale de bu şehirde. Denizli'nin yıldızının bu zengin tarihiyle daha da parlayacağı aşikâr. Ferhat ÜNLÜ Sürprizlerle dolu
Denizli, özellikle
yeni keşfedenler için
hakikaten sürprizlerle
dolu bir şehir.
Kentin dinamik ekonomik
yapısını Büyükşehir
Belediye Başkanı
Osman Zolan iki
cümle ile özetledi:
"Denizli tükettiğinden
fazla üretir. Satın aldığından fazla satar."
Türkiye'nin en büyük ihtiyacının daha
fazla üretim olduğunu biliyoruz. Denizli
bunu başarmış. Turizmde Türkiye'nin
beşinci kenti Denizli. Pamukkale, Hierapolis,
Laodikieia turizmin lokomotifliğini
yapıyor. Merve YURTYAPAN Tarımda ön planda
SABAH
İl Buluşmaları
kapsamında Denizli'nin
bilinmeyen güzelliklerine
tanık olduk.
Şehrin hızla geliştiğini
anlatan Denizli
Büyükşehir Belediye
Başkanı Osman
Zolan, "Merkezde ne
varsa ilçelerde de aynı
koşullar olacak" diyerek yola çıkmış. Tam
bir tarım şehri olan Denizli, Türkiye'nin
yüzde 90, dünyanın ise yüzde 80 kekik
üretimini gerçekleştiriyor. İdil ÇİMRİN Zengin lezzetlerini tadın
Yöresel
yemeklerden, sofralarının zenginliğine kadar Denizli'nin beni etkilediğini net söyleyebilirim. Denizli'ye gidince mutlaka Kızılcahöyük kaşık helvası, Denizli Kebabı, Etli Top Tarhana çorbası, Tavas Baklavası, Koyun yoğurdu, Kuru patlıcan Dolması, Meneviş kavurması, Leğen böreğinin tadına bakın. Kaan ELBİR Beyaz mucize 'Pamukkale'
?Kilometrelerce uzaktan bembeyaz bir görüntü çizen Ege'nin parıldayan Pamukkale Travertenleri, insanı hızla içine çağıran bir enerji yansıtıyor. Ayakkabılarınızı ve çoraplarınızı çıkartıp bir kenara bırakın, zira travertenlerdeki buz mavisi ve ferahlatıcı suya ayak bastığınızda, tüm yorgunluğunuzun bir anda yok olabildiğini fark edeceksiniz. Oğuzhan TORACI Gençlere güven var
Şehre
adım
attığımız andan itibaren
antik kent ve
modern şehir dokusunu
bir arada hissedebildiğimiz
Denizli'de dikkatimi
çeken detaylar oldu.
Esnaf dayanışması
ve gençlere güven
gibi iki önemli değeri bir arada görünce;
şehirden ümitlenmemek elde değil.
Hele ki birlik duygusuna ihtiyacımız
olan bugünlerde bana ilaç gibi geldi Bülent CANKURT İhracatı ön planda
Sadece
'Tekstil
Şehri' olarak bildiğim
Denizli; kaplıcaları,
antik kentleri,
havası ve eşsiz
doğası ile resmen
beni benden aldı.
Sabah İl Buluşmaları
gezimizde ülkemizin
en çok turist
çeken beşinci şehri olduğunu öğrendiğim
Denizli, satın aldığından çok satan, ithal
ettiğinden çok ihraç eden bir ekonomiye
sahip. Üreten ve ürettiklerini dünyaya
satan bir şehir olan Denizli, turizmden de
büyük gelir elde ediyor. Denizli, öyle birkaç
günde gezilecek bir yer değil... Hakan TURPÇU Alkışı hak ediyor
Denizli
deyince herkesin
aklına evvela
Pamukkale ve
travertenler gelir.
Ama gittiğimizde
gördük ki şehir
ziyaretçilerine
çok daha fazlasını
sunuyor. Antik
şehirleri ve kültürel varlıklarıyla
bir kültür başkenti Denizli. Sadece
tarihi değerleri de değil, yolları,
sanayileşmesi, çalışkanlığı ve samimiyetiyle
müthiş bir dönüşüm hikayesi
gördük. Modern belediyecilik
anlayışıyla da alkışı hak ediyor. Şengül BALIKSIRTI Örnek belediyecilik
Sabah'ın
il
buluşmaları kapsamında
gittiğimiz
şehirlerde gördüğümüz
müthiş değişim
hepimizi çok
etkiliyor. Aynı etkiyi
Denizli'de de yaşadık.
Bütün altyapı
çalışmaları tamamlanmış. Yollar pırıl
pırıl, geniş ve alabildiğine yeşil. Eski şehrin
dışında modern, dünyalı bir şehir yükselmiş.
Tabii bunda Denizli'nin öz kaynaklarının
önemi çok büyük. Zengin bir
şehir Denizli. Ve herkes şehrini, çalışmayı,
üretmeyi çok seviyor. Ekrem KIZILTAŞ Denizi olmasa da...
Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekci'nin belediye başkanlığı döneminde başlatıp, şimdiki Başkan Osman Zolan'ın sürdürdüğü çalışmalarla altyapı ve üstyapı problemlerini çözen Denizli'nin geleceği parlak. Sabah İl Buluşması'nın ortaya koyduğu fotoğraf Denizli'nin tekstilde, sanayide, tarımda ve turizmde çok büyük sıçramalara hazır olduğunu gösteriyor. 'Denizi olmasa da, denizi olan birçok Avrupa ülkesine balık satabilen bir şehir' Denizli... Kerem ALKİN İlk 10'a girebilir
Denizli, Türkiye'nin 81 ili arasında, küresel rekabet koşulları açısından ilk 15'te yer alan bir ilimiz. Daha önce 12. sırada olan pozisyonunu son dönemin atağa geçen illeri itibarıyla 3 basamak kaybetmiş olsa da, bilhassa beşeri sermaye kriterleri açısından, Denizli'nin 81 il içerisinde 5. sırada yer alması, ilin, kentin insan kıymetleri açısından istisna illerden birisi olduğuna işaret ediyor. Denizli doğru dokunuşlarla ekonomide ilk 10'a oynayabilecek bir il.