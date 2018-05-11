Denizli sağlık turizminde atağa geçiyor

Türkiye
'de
Topkapı ve Ayasofya'dan sonra en fazla ören yeri turist
i çeken Pamukkale, şimdi sağlık turistinde atağa geçmeye hazırlanıyor. Karahayıt bölgesinde 2019'da açılacak olan Pamukkale Üniversitesi
fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi
yle yabancı sağlık turisti sayısını katlamaya hazırlanan Denizli
, yerli turisti çekmek için
de 'Termal İyi Gelir
' projesini devreye aldı. Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, Büyükşehir Belediyesi tarafından ciddi bir destek gören 'Termal İyi Gelir' projesiyle yerli turist sayısında sıçrama yaşadıklarını söyledi. Şen, "Denizli 2014'te 1.9 milyon kişiyle en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştı. Bu oran 2015'te 1.7'ye, 2016'da ise yaşanan zorlu süreçlerden dolayı 900 binlere kadar geriledi. Yabancı turistte yaşadığımız kaybı yerli turistle telafi etmek için 2017'de büyükşehir belediyesinin de katkısıyla 'Termal İyi Gelir' projesini başlattık. Bu projeyle turist sayısını 1.5 milyon kişiye çıkarmayı başardık" dedi. TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRACAK
Geçen yıla kadar Denizli'ye gelen turistlerin yüzde 60'ını yabancı turistlerin oluşturduğunu anlatan Şen, bu oranın geçen yıl dengelendiğini ifade etti. Denizli'ye gelen yabancı turist sıralaması hakkında da bilgi veren Şen, "Kore, Tayvan, Çin, Japonya
ve Endonezya
olmak üzere ilk sırayı Uzakdoğulu turistler alıyor. Bunu Almanlar ve Ruslar takip ediyor" diye konuştu. Bu yılın ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre turist sayısında yüzde 54 büyüme oranı yakaladıklarını anlatan Şen, yıl sonunda 2.2 milyon kişiye çıkarak yeni bir rekor kıracakları bilgisini verdi. Şen, "2019'da Pamukkale Üniversitesi fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi açılacak. Biz en geç 2020'de 3 milyon, 2023'te de 5 milyon turist sayısına ulaşacağımızı öngörüyoruz" şeklinde konuştu.