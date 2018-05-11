Denizli’ye yabancı yatırımcı akını

Türkiye
'nin ihracat
ta 8'inci sırada bulunan ili Denizli yabancı yatırımcının da radarına girdi. Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, 1.5 yılda 37 yabancı sermayeli şirketin kurulduğunu söyledi. Erdoğan, "Denizli'nin 92 yıllık bir ticaret tarihi var. İlimizde 92 yılda 56 yabancı sermayeli şirket kurulurken, sadece geçen yıl 29 yabancı sermayeli şirket kuruldu. Bu şirketl
erin toplam sermayesi 8 milyon 840 bin TL. Bunun 5 milyon 146 bin TL'si tamamen yabancı şirket tarafından geldi. Bu yıl açılan toplam 860 bin sermayeli 8 firmanın 770 bin TL'si yabancı sermaye" dedi. KOBİ'YE KREDİ DESTEĞİ
Denizli'ye yabancı yatırımcının ilgisinin artmaya başladığını belirten Erdoğan, "Bu yatırımların menşelerine baktığımızda 2017'de ABD, Avusturya
, İran
, Fas, Irak ve Suriye olarak dağılıyor. Bu yıl ise Suudi Arabistan
, İsrail
ve İspanya
'dan yabancı yatırımcı geldi" diye konuştu. DTO'nun yeni sermaye çekmenin yanı sıra yerli yatırımcı için de girişimleri olduğunu anlatan Erdoğan, şöyle devam etti: "2017'de Kredi Garanti Fonu (KGF
) ve Eximbank Genel Müdürü'nü şehrimize davet ederek firmalarımızla bir araya getirdik. Geçen yıl 1 milyar 250 milyon doları Eximbank'tan, 3 milyar 900 milyon TL'si de KGF'den olmak üzere toplam 6 bin 750 firmamıza kredi desteği sağladık. Denizli'nin ortalama 3 milyar dolarlık ihracatı olduğunu düşündüğümüzde Eximbank, Denizli ihracatçısına yaptığı ihracatın yüzde 40'ını kredi desteği olarak verdi. Bu oran Türkiye'de yüzde 25'lerde olan Türkiye ortalamasının da üzerinde." KOSGEB
aracılığıyla da bin 47 firmaya 17 milyar 510 milyon TL'lik destek sağlandığını da aktaran Erdoğan, "Ayrıca Nefes kredisi aracılığıyla da esnafımıza 143 milyon liralık destek sağladık" diye konuştu. Geçen yıl 2 bin kişiye girişimcilik eğitimleri verdiklerini anlatan Erdoğan, bunun 500'ünün kendi işyerini kurduğunu kaydetti.