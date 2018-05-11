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Kızılay ramazanda 10 milyon vatandaşa ulaşacak

Uğur YILDIRIM
UĞUR YILDIRIM Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 11.5.2018
Kızılay ramazanda 10 milyon vatandaşa ulaşacak
TÜRK , ramazan ayında milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşmak için "Ramazan'ı Bu Hilalin Altında Paylaşalım" sloganıyla yardım kampanyası başlattı. Ramazan boyunca yurtiçinde ve yurtdışında 10 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedeflediklerini söyleyen Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, "Bu ramazanda öncelikle Türkiye'deki ihtiyaç sahipleri başta olmak üzere 30 ülkede yaklaşık 10 milyon insana dokunmayı hedefliyoruz" dedi. Ramazanda 200 bin aileye gıda kolisi dağıtılacağını söyleyen Kınık, şöyle devam etti: "Zekat, fitre, aşevleri ve gıda kolisi bağışları geleneksel hale gelen yardım kanallarından oldu. Ailelere gıda kolileri dağıtacağız."
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Kızılay ramazanda 10 milyon vatandaşa ulaşacak
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