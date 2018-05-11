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Konut indirimi kaldığı yerden devam ediyor! - Günün ilk haberi geldi

Ziraat Bankası, , VakıfBank ve özel içerisinde Şekerbank'ın ardından bugün de katılım bankası konu lerini indirme kararı aldı.

Giriş Tarihi: 11.5.2018 12:42 Güncelleme Tarihi: 11.5.2018 12:51
Konut faiz indirimi kaldığı yerden devam ediyor! - Günün ilk haberi geldi

, 500 bin `ye kadar olan konut finansmanında, 120 aya kadar olan vadelerde aylık kâr oranını yüzde 0,98`e indirdi.

Bankadan yapılan açıklamada 500 bin TL'ye kadar olan konut finansmanında 120 aya kadar olan vadelerde kâr oranını aylık yüzde 0.98 seviyesine çekildiği belirtildi.

"PİYASA EKONOMİSİ CANLANSIN DİYE DÜŞÜRDÜK"

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ülkemiz ekonomisinin yapı taşlarından biri olan konut sektörünün canlanması, dinamo etkisiyle birçok sektörde olumlu yönde bir ekonomik hareketlilik yaşanmasını sağlayacaktır. Vakıf Katılım olarak bizler de hem düşük ve orta gelirli müşterilerimiz ev sahibi olsun, hem de piyasa ekonomisi daha da canlansın diye konut finansmanı kâr oranlarımızı düşürdük. Uygun kâr oranlarıyla ev sahibi olmak isteyen bütün müşterilerimizi Vakıf Katılım'a bekliyoruz" dedi.

Dün ilk olarak Ziraat Bankası'nın başlattığı konut i indirimine , VakıfBank ve özel içerisinde Şekerbank da katılmıştı.

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Konut faiz indirimi kaldığı yerden devam ediyor! - Günün ilk haberi geldi
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