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Memurlara genelgesi! Bu tarihlerde...

Başbakan imzasıyla yayımlanan genelge ile in her aşamasında görev alması muhtemel kamu görevlilerinin planlanmasında seçim tarihi dikkate alınacak. Sandık kurullarında görevlendirilen inin görevli oldukları sürelerde görev yaptıkları yerlerde bulunmaları sağlanacak.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 11.5.2018 07:31 Güncelleme Tarihi: 11.5.2018 07:31
Memurlara yıllık izin genelgesi! Bu tarihlerde...

Sandık kurullarında görevlendirilen kamu görevlilerinin planlanmasında tarihinin dikkate alınmasına ilişkin genelge 'de yayımlandı.

Başbakan imzasıyla yayımlanan genelgede, 24 Haziran Pazar günü birlikte yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri ile ilk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde ikinci oylaması 8 Temmuz Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun uyarınca kamu görevlilerinin sandık kurullarında görevlendirilmeleri gerektiği belirtildi.

Bu kapsamda seçimin her aşamasında görev alması muhtemel kamu görevlilerinin yıllık izinlerinin planlanmasında seçim tarihinin dikkate alınmasının zorunlu olduğu ifade edilen genelgede, bu hususta il ve ilçe seçim kurulları ile koordinasyon içerisinde, ini de mağdur etmeyecek şekilde gereken tedbirlerin ivedilikle alınacağı kaydedildi.

Genelgede, seçim iş ve işlemlerinin düzen içerisinde yerine getirilebilmesi ve millet iradenin sandığa sağlıklı olarak yansıması amacıyla, sandık kurullarında görevlendirilen kamu personelinin görevli oldukları sürelerde, görev yaptıkları yerlerde bulunmalarının sağlanması istenildi.

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Memurlara yıllık izin genelgesi! Bu tarihlerde...
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