Tüm saldırılara rağmen müjdelere devam!

Hükümet, yapılan tüm ekonomik ve politik saldırılara rağmen, Türkiye'nin ekonomik gücünü ve dinamiklerini harekete geçirerek müjdelere "devam" dedi.

KONUT KREDİ FAİZİ 0,98'E İNDİRİLDİ

Ziraat Bankası, 500 bin TL'ye kadar olan konut kredilerinde 10 yıla kadar olan vadelerde aylık faiz oranını yüzde 0,98'e çektiğini duyurdu. Bankadan yapılan açıklamada, geleceğe umutla bakan ve daha güçlü bir Türkiye ekonomisi için ülke bilançosunu her zaman kendi bilançosunun önünde tutan Ziraat Bankası'nın, öncü bir adım daha atarak bugünden itibaren geçerli olmak üzere 500 bin TL'ye kadar olan konut kredilerinde, 10 yıla kadar olan vadelerde indirime giderek faiz oranını aylık yüzde 0,98 olarak belirlediği ifade edildi.

3 BANKA ORANLARI AÇIKLADI

Halkbank da 500 bin TL'ye kadar olan konut kredilerinde 10 yıla kadar olan vadelerde aylık faiz oranını yüzde 0,98'e düşürdü. Halkbank'tan yapılan açıklamaya göre, reel sektörü desteklemek üzere geliştirdiği ürünlerle 80. yılında yenilikçi çalışmalarını sürdüren banka konut kredisi faizlerinde indirime gitti. Halkbank'ın Hesaplı Evim Konut Kredisi'ne başvuranlar 500 bin TL'ye kadar konut kredilerinde, 120 ay vade imkanıyla aylık yüzde 0,98 faiz imkânından yararlanabilecekler. Halkbank'ın ayrıcalıklı kredisinden yararlananlar herhangi bir tahsis ücreti de ödemeyecekler. Şekerbank da ilk kez konut kredisi alanlara 60 ay vadede 0.98 faiz uygulayacak. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, konut piyasasındaki talebin, ekonomik büyümenin asli unsurlarından biri olduğunu belirtti.