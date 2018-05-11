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Tüm saldırılara rağmen müjdelere devam!

, yapılan tüm ekonomik ve politik saldırılara rağmen, Türkiye'nin ekonomik gücünü ve dinamiklerini harekete geçirerek müjdelere "devam" dedi. Geçtiğimiz günlerde açıklanan emeklilere ikramiye, varlık barışı, imar barışı ve vergi barışından sonra müjdeler yağmur gibi geldi. Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı konut müjdesinin ardından bankalar konut kredisi faizlerini 0.98'e indirdi. Ardından otomotiv sektörünün beklediği hurda araç teşviki imkanı geldi. Buna göre 16 yaşın üzerindeki araçlarını satanlara 10 bin lira verilecek. Bir müjde de sağlıktan geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu'nca (SGK), Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) yapılan değişiklikle başta akciğer kanseri olmak üzere, 18 kalem ilaç geri ödeme kapsamına alındı. 65 yaş aylığı alan 65 yaş üstü vatandaşların da 3 aylık ödemeleri 1500 liraya çıktı. Ayrıca 300 bin öğrencinin 3.9 milyar liralık öğrenim kredisi borcu yapılandırılacak

Giriş Tarihi: 11.5.2018 13:02 Güncelleme Tarihi: 11.5.2018 13:43
Tüm saldırılara rağmen müjdelere devam!

, yapılan tüm ekonomik ve politik saldırılara rağmen, Türkiye'nin ekonomik gücünü ve dinamiklerini harekete geçirerek müjdelere "devam" dedi.

KONUT KREDİ FAİZİ 0,98'E İNDİRİLDİ

Ziraat Bankası, 500 bin TL'ye kadar olan konut kredilerinde 10 yıla kadar olan vadelerde aylık faiz oranını yüzde 0,98'e çektiğini duyurdu. Bankadan yapılan açıklamada, geleceğe umutla bakan ve daha güçlü bir Türkiye ekonomisi için ülke bilançosunu her zaman kendi bilançosunun önünde tutan Ziraat Bankası'nın, öncü bir adım daha atarak bugünden itibaren geçerli olmak üzere 500 bin TL'ye kadar olan konut kredilerinde, 10 yıla kadar olan vadelerde indirime giderek faiz oranını aylık yüzde 0,98 olarak belirlediği ifade edildi.

3 BANKA ORANLARI AÇIKLADI

Halkbank da 500 bin TL'ye kadar olan konut kredilerinde 10 yıla kadar olan vadelerde aylık faiz oranını yüzde 0,98'e düşürdü. Halkbank'tan yapılan açıklamaya göre, reel sektörü desteklemek üzere geliştirdiği ürünlerle 80. yılında yenilikçi çalışmalarını sürdüren banka konut kredisi faizlerinde indirime gitti. Halkbank'ın Hesaplı Evim Konut Kredisi'ne başvuranlar 500 bin TL'ye kadar konut kredilerinde, 120 ay vade imkanıyla aylık yüzde 0,98 faiz imkânından yararlanabilecekler. Halkbank'ın ayrıcalıklı kredisinden yararlananlar herhangi bir tahsis ücreti de ödemeyecekler. Şekerbank da ilk kez konut kredisi alanlara 60 ay vadede 0.98 faiz uygulayacak. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, konut piyasasındaki talebin, ekonomik büyümenin asli unsurlarından biri olduğunu belirtti.

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Tüm saldırılara rağmen müjdelere devam!
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