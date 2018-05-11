Varlık barışında kritik tarih temmuz

TÜRK vatandaşlarının yurtdışında bulunduğu tahmin edilen 150 milyar dolarını Türkiye'ye getirmek için hayata geçirilen "Varlık Barış
ı"nın detayları önceki gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan çalışmalarla netleşti. Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın verdiği bilgiye göre temmuza kadar yurtdışından getirilen varlıklarla defter kayıtlarına alınan yurtiçindeki varlıklar için vergi ödenmeyecek. Temmuzdan sonra gelen veya kayıtlara alınan varlıklardan yüzde 2 vergi alınacak. Yurtdışından getirilecek varlıklardan tüm gerçek ve tüzel kişilerin düzenlemeden yararlanabileceğini bildiren Ağbal, yurtiçinde ise tüm gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu uygulamadan yararlanabileceğini aktardı. Yurtdışından getirilen varlıklar için banka ve aracı kurumlara bildirimde bulunulacak. Yurtiçindekiler ise vergi dairesine beyan edilecek. 3 AYDA GETİRENE İNCELEME YOK
YURTDIŞI
varlıkların üç ay içinde Türkiye'ye getirilmesi ve verginin süresinde ödenmesi durumunda bu varlıklarla ilgili vergi incelemesi yapılmayacağını belirten Ağbal, "Aynı şekilde yurtiçindeki gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri de varlıklarını kanuni defterlerine kaydederek hesaplanan vergiyi süresinde ödemeleri halinde bu işlemleri nedeniyle vergi incelemesine tabi olmayacak. Ayrıca bir gelir ve kurumlar vergisi de ödemeyecek" dedi. Düzenlemeye yurtdışı iştirak kazançları da dahil edildi.