Halkbank KOBİ’lere nefes olmaya devam etti

Faaliyetlerini, 'reel sektörün güçlü destekleyicisi olma' misyonuyla sürdüren Halkbank
, gayrinakdi kredilerini de içeren toplam kredi hacmini 2017 sonuna göre yüzde 7.5 artırarak 280.2 milyar liraya çıkardı. Bankanın KOBİ
kredilerinin dahil olduğu ticari kredileri aynı dönemde yüzde 8.8 artarak 174 milyar liraya yükseldi. Bilanço büyüklüğünü yüzde 4.8 artırarak 320.1 milyar liraya taşıyan Halkbank, KOBİ kredileri alanındaki pazar payını yüzde 15.5'e çıkardı. Bankanın 3 aylık net kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 azalarak 790 milyon TL olarak gerçekleşti.
Bankacılık sisteminin Türkiye'de ekonomik büyümenin en güçlü aktörlerinden biri olarak bu yıl da stratejik önemini koruduğuna işaret eden Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan
, "Finansmanın daha önemli hale geldiği bu dönemde, yenilikçi ürünlerle ticari kredilerde önemli artış sağladık. Yılın kalan bölümünde de hız kesmeyecek ve yine ekonominin en etkin oyuncularından biri olacağız" dedi. KOBİ'LERİN YANINDA
Üreten Türkiye'nin bankası olma sorumluluğuyla, büyük bölümü sahada olmak üzere yoğun bir dönemi geride bıraktıklarına dikkat çeken Osman Arslan şunları söyledi: "Bankacılık kültürümüzün temelinde müşterilerimizle bir arada olma anlayışı var. Bu anlayışla başlattığımız Üreten Türkiye toplantılarında, Bursa, Samsun ve Trabzon'daki esnaf ve KOBİ'lerle bir araya geldik."
Halkbank'ın KOBİ Bankacılığı alanındaki pazar payını yüzde 15.5'e yükselttiğini vurgulayan Arslan, geçen yıl KGF kefaletli kredi kullandırımında tüm bankalar arasında ilk sırada yer aldıklarına vurgu yaptı.