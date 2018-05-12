Türk Hava Yolları, nisan ayı yolcu ve kargo trafik sonuçlarını açıkladı.

Geçen yıl sergilediği yükselen grafiği, 2018'de de aynı ivmeyle sürdüren şirket, kısa süre önce açıkladığı başarılı ilk çeyrek rakamlarından sonra, nisan ayı trafik performansıyla da göz dolduran sonuçlara imza attı.

ŞİRKET TARİHİNİN EN YÜKSEK NİSAN DOLULUK ORANI

Türk Hava Yolları için çift haneli yolcu artışlarının görüldüğü 2018'in ilk çeyreğinden sonra nisan ayında taşınan yolcu sayısı da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15 artış göstererek 6,4 milyona ulaştı. Bu yolcu artışı, yüzde 83,2 ile şirket tarihinin en yüksek nisan ayı doluluk oranı"na ulaşılmasını sağladı.

İÇ HAT UÇUŞLARINDA DOLULUK YÜZDE 87.1

Kapasitenin (arz koltuk kilometre) yüzde 6,1 arttığı nisan ayında, toplam doluluk geçen yılın aynı dönem göre 4,1 puan arttı. Dış hat doluluk 4,2 puan artışla yüzde 82,6 olarak gerçekleşirken, iç hat uçuşlarda doluluk yüzde 87,1'e ulaştı.

2017 yılının temmuz ayında başlayan talepteki (ücretli yolcu kilometre) çift haneli hızlı büyüme, yüzde 12 artışla 2018 yılının nisan ayında da devam etti.

Dıştan dışa transfer yolcu (transit yolcu) hariç tutulduğunda yurt dışı yolcu sayısında gözlenen yüzde 30'luk artış, Türkiye'ye olan ilginin artmaya devam ettiğinin önemli bir göstergesi oldu.

Bu ayda taşınan kargo ve posta hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 arttı. Kargodaki bu büyümeye, yüzde 27 ile Kuzey Amerika, yüzde 26 ile Orta Doğu, Afrika ve iç hatlar ve yüzde 19 ile Avrupa katkı sağladı.

Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre tüm bölgelerde yolcu doluluk oranı artış gösterdi. Bu artışlar, Afrika ve Kuzey Amerika'da 6 puan ve Avrupa'da 5 puan olarak gerçekleşti.

- İLK 4 AYDA YOLCU SAYISI YÜZDE 24 ARTTI

Türk Hava Yolları, ocak-nisan döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre talepte yüzde 21'lik artış sağlarken, yolcu sayısında da yüzde 24 artışla 23 milyona ulaştı.

Toplam yolcu doluluk oranı, bu yılın ilk 4 ayında 5,8 puanlık artışla yüzde 81,2 oldu. Yurt dışı yolcu doluluğu 6 puan artarak yüzde 81 seviyelerine, yurt içi yolcu doluluğu ise yaklaşık 4 puan artarak yüzde 86 seviyelerine yükseldi.

Nisan ayındaki kargo ve posta hacmindeki güçlü artışla birlikte yılın ilk dört ayında toplam taşınan kargo ve posta geçen seneye göre yüzde 32 artarak 425 bin tona yükseldi.