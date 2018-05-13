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kız çekecek

, mezarlıkta kız olayıyla getirmeye çalışacak. Hattuşaş gibi dünya çapında tarihi eseri olan Çorum’a, ağlayan kız efsanesiyle turist çekme projesi bakanlığa sunulacak

Betül ALAKENT
BETÜL ALAKENT Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 13.5.2018
Ağlayan kız turist çekecek
Yaklaşık üç haftadır mezarlıkta geceleri kız hikâyesiyle medyanın gündemine oturan , 'nin dikkatini topladı. Ağlayan kızı bulmak için çevre illerden Çorum Ulu Mezarlığı'na gelenler, şehirde bir hareketi başlattı. Mezarlıktaki kız önceki gün bulunsa da nın gündeminde olması Müdürlüğü'nü de harekete geçirdi. Ağlayan kızla ilgili efsanelerinden bir özet yapmaya hazırlanan il kültür turizm müdürlüğü, bu efsaneyi şehrin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla hikâyeleştirecek. Çorum İl Kültür Turizm Vekili Ömer Arslan, "Efsanelerin turizme katkısı var. Biz de ilimize tanıtımda kullanmak için bir efsane araştırırken bir anda bu konu gelişti" dedi.

KIZ EFSANE OLDU
Arslan, "Ağlayan kızı gerçek kimliğiyle öne çıkarmayacağız. Sadece sosyal medyanın yazdığı hikâyelerden efsane geliştireceğiz. Çalışmayı onay için bakanlığa ileteceğiz" diye konuştu. Arslan, dünya kültür mirasının 9 değerinden biri olan Hattuşaş'ın da Çorum'da yer aldığını sözlerine ekledi.

TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILIR
Hattuşaş'ın ciddi çektiğini belirten Arslan, 2012'de 250 bin turist geldiğini kaydetti. Arslan, "Bu sayıda gerileme yaşamıştık. Geçen yıl toparlanma başladı. Bu yıl ise tüm zamanların rekorunu kıracağız" ifadelerini kullandı. Bu yıl 350 bin turistin Çorum'u ziyaret edeceğini öngördüklerini anlatan Arslan, bunu ilk üç aylık verilerin de doğruladığını kaydetti.
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Ağlayan kız turist çekecek
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