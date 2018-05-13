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bankalarından ‘milli duruş’

İlk çeyrekte 2 milyarlık kârdan feragat eden bankaları, son indirimi ile de 650 milyon TL’den vazgeçti

OKTAY ÖZDABAKOĞLU Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 13.5.2018
Kamu bankalarından ‘milli duruş’
24 Haziran seçimleri öncesinde kur üzerinden yaratılmaya çalışılan kriz algısına karşı 'ın liderliğinde verilen 'kararlı mücadele' mesajına, bankaları da katıldı. Bu yılın ilk çeyreğinde 2 milyarlık kârdan fedakârlık ederek, "önceliğimiz " mesajını veren kamu bankaları, konut kredisindeki son indirimi ile de en az 650 milyon liralık gelirden vazgeçmiş oldu.

2 MİLYARDAN VAZGEÇİLDİ
Bankacılık sektörünün net kârı, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 5.1 artarak 13.9 milyar liraya çıktı. Yerli özellerin kârı yüzde 14.6, yabancıların kârı ise yüzde 24 arttı. Türkiye ekonomisini, saldırılara karşı korumak için harekete geçen kamu bankalarının kârı ise yüzde 23 azaldı. Kamu bankaları yerli özeller gibi hareket etseydi 2 milyar TL daha fazla kâr edecekti.

650 MİLYONLUK FAİZ SİLİNDİ
Kamu bankaları geçen hafta, Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan konut sektörüne destek vermek için elini taşın altına koydu. Ziraat, Halk ve Vakıfbank 10 yıl vadede, 500 bin liraya kadar olan kredilerde faizi yüzde 0.98'e çekti. Konut sektöründe yaklaşık 200 bin ek konut satşıyla 6-7 milyar liralık gelir katkısı sağlaması beklenen bu kampanya ile kamu bankaları en az 650 milyon liralık faiz gelirinden vazgeçmiş oldu.

KAMU 'EV'LENDİRİYOR
Kamu bankaları, son bir yılda kredi hacmini, özellerin iki katı artırırken, en dikkat çekici gelişme konut kredilerinde yaşandı. 4 Mayıs 2018 itibarıyla son bir yılda konut kredisinde hacim 17 milyar lira artarken, bunun tamamı kamu bankalarından kaynaklandı. Bu dönemde kamu bankalarının konut kredisi hacmi 70 milyardan 87 milyara çıktı. Yılbaşından bu yana ise kamu bankalarının konut kredileri 4 milyar lira artarken, özel ve yabancılarınki azaldı.

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Kamu bankalarından ‘milli duruş’
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