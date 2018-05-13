Muhalefet bol keseden atıyor

Başbakan Binali Yıldırım
, memleketi Erzincan
'da toplam maliyeti 682 milyon 941 bin TL'yi bulan 76 dev eserin açılışını yaptı. Muhalefetin seçim öncesi bol keseden attığını hatırlatan Yıldırım, "Vaatlerde ölçü, ayar kaçmış durumda. Rahmetli babaannem, 'üfle evladım, üfle. Kaval elin, yel Allah'ın' derdi. Bunlarınki de böyle. Üflemeye 1 ay daha devam edecekler. Ama millet üflemeye değil de sonuca bakar, sonuca" dedi. Hemşehrileri ile Merkez Spor Salonu'nda buluşan Yıldırım, AK Parti
'nin söylediğini yaptığını, bunun için milletin sorumluluk verdiğini belirterek, "Bazıları da söylüyor ama söylediğiyle kalıyor. Çünkü inandırıcı olmuyor. Millete karşı açık ve dürüst olacağız. Her şeyi vaat edebilirsiniz ama yerine getiremezseniz o zaman millet kendini aldatılmış hisseder" diye konuştu. İSTİKRARIN TEMİNATIYIZ
AK Parti denildiğinde akla köprüler, bölünmüş yollar, tüneller, havalimanları, hastaneler, hızlı trenler, barajlar geldiğini anlatan Başbakan Yıldırım, "AK Parti deyince akla güçlü ekonomi, güven ve istikrar gelir. AK Parti deyince akla adalet ve özgürlükler gelir. AK Parti Türkiye'nin partisidir. İstikrarın ve güvenin teminatıdır" diye konuştu. "Biz Erzincan'ı da Türkiye'yi de ihmal etmedik" diyen Yıldırım, şöyle konuştu: "Yeni yatırımlarla Erzincan'ımızın değerine değer katacağız. Konutlar, okullar, iş merkezleri, hastaneler, aile sağlık merkezi, gençlik merkezi, spor tesisleri, lojmanlar, enerji santralleri, arıtma tesisi, öğrenci yurtları, aile destek merkezleri... Artık açılışlara yetişemiyoruz. Her tarafta onlarca, yüzlerce eser var. Çareyi toplu açılışta bulduk." BUĞDAY FİYATINI % 12 YÜKSELTTİK
BAŞBAKAN Binali Yıldırım, ton başına 940 lira olan buğday alım fiyatını, yüzde 12 artışla 1.050 liraya yükselttiklerini de açıkladı. Sertifikalı tohumda Türkiye'nin ihracatçı konuma geldiğini anlatan Yıldırım, "16 yılda Erzincan'a toplam 376 milyon liralık destek verdik. 2010'dan bu yana üreticilere sıfır faizle hayvancılık desteği veriyoruz" diye konuştu. DÜVE PROJESİYLE İTHALAT BİTECEK
DÜVE
projesi ile ithalatı tamamen bitirmek istediklerini anlatan Yıldırım, "Türkiye'de hayvancılık yapma anlayışı değişti. Eskiden besi çiftlikleri yoktu. Herkes 3-5 tane beslediği mal ile idare ediyordu. Tarımda da hayvancılıkta da işletme anlayışına geçildi. Bu artık ticari bir iş olarak görülmeye başlandı. Ölçek büyüdü" dedi. VATANDAŞLA EL SIKIŞIYORUZ
VATANDAŞ
ile devlet arasındaki anlaşmazlıklara nokta koydıklarını belirten Başbakan Yıldırım, "Vatandaşla el sıkışma dönemi başlıyor. Olur ya, borcunuz vardı ödemediniz. O takibe girdi, faizleri var. Bunların hepsiyle uzlaşacak ve el sıkışacak yasal düzenlemeyi yaptık" dedi. ŞEKERDE KAFANIZ KARIŞMASIN
ERZINCAN
Şeker Fabrikası'yla ilgili vatandaşların kafalarını karıştıranların olduğunu belirten Yıldırım, "Erzincan ile Erzurum
Şeker Fabrikaları'nı birleştirdik. İkisi beraber çok daha fazla kapasite ile çalışacak. Orada 6 ay çalışan kardeşlerimizin de 10 ay çalışması için karar verdik" dedi 10 MİLYARLIK YATIRIM YAPTIK
ERZINCAN'A
hipodrom yaptıklarını söyleyen Yıldırım, "Erzincan'a hızlı treni de birkaç yıl içinde açmış olacağız. Erzincan'a bugüne kadar 10 milyarlık yatırım yaptık. Erzincan'da sadece 14 kilometre bölünmüş yol vardı. Şimdi bu rakam 350 kilometreye çıktı" dedi.