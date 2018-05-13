Nohut ramazan kolisinden çıktı

Ramazan
ayında gelenek haline gelen iftar ve sahur sofraları düşünülerek hazırlanan gıda paketleri de fiyatlardaki artıştan etkilendi. Geçen yıl sonunda nohut ve fasulyede vergi sıfırlanmasına rağmen son 10 günde ramazan nedeniyle yeniden bir yükselişin başladığını dile getiren bakliyat üreticisi Reis'in Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis
, koliden nohutun çıktığını yerini bulgurun aldığını söyledi. Firmaların fiyat odaklı hareket ettiğini dile getiren Reis, "Protein oranı düşük, ithal ve eski mahsul olan ucuz ürünleri koliye sokuyorlar. Yapılan yardımın hiçbir anlamı kalmıyor. Hediye çekleri ise yıllardır süren koli geleneğini bozuyor. Önemli olan evde tencerenin kaynamasını sağlamak" dedi. GRAMAJLARI DA DEĞİŞTİ
Gıda Perakendecileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Tüfekçi ise, kolilerin yerini çeklerin aldığını, bu şekilde herkesin ihtiyacı olanı almasının sağlandığını söyledi. Artan fiyatlar nedeniyle ramazan kolisine giren ürünlerin gramajında da düşüş olduğunu belirten Tüfekçi, "Geçen yıla göre fiyatlar değişmedi ama kolinin içine giren ürün ve gramajlarda değişimler oldu" diye konuştu. HEDİYE KARTI TERCİH EDİYORUZ
BİM CEO'su Galip Aykaç ise, standart koli uygulamalarının olmadığını, müşteri talebine göre koli hazırladıklarını belirterek, "Biz daha çok hediye kartına yöneldik. Bu kartları çoklu kullanıma açık hale getirdik. Dolayısıyla tüketici sadece ramazanda değil istediği zaman kullanabilecek" dedi. Aykaç, temel tüketim ürünlerinin fiyatlarına ise müdahale etmediklerini söyledi.