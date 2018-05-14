Akbank’tan çiftçinin ihtiyacına özel kredi

Türkiye ekonomisinin en önemli bileşenlerinden biri olan tarım
sektörü, 3 milyon çiftçiyi barındırarak, gıda maddesi ihtiyacını karşılaması, sanayi sektörüne hammadde sağlaması, sanayi ürünlerine talep yaratması ve ihracata katkısı ile ülke kalkınmasında kritik bir rol oynuyor. Ayrıca modern sulama, organik tarım ve modern tarım tekniklerinin zirai alanda kullanılmaya başlaması ile de sektör gün geçtikçe genişliyor ve daha da önem kazanıyor. Akbank'ın tarım sektörünün ihtiyaçlarını bankacılık ürün ve sigorta hizmetleri ile karşıladıklarını kaydeden Akbank KOBİ Bankacılığı'ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz "Üreticilerin tohum, gübre, ilaç, sulama ve işçilik maliyetlerinin karşılanmasına yönelik Ürün Ön Finansman Kredisi sunuyoruz. Bunu yaparken de ürün hasat dönemine bağlı olarak geri ödemesiz dönem avantajı ile vade sonunda ana para ve faiz ödeme imkânı sağlıyoruz" dedi. ERİŞİM KOLAYLAŞIYOR
Modern sulama teknikleri ile üretimi artırarak enerji tasarrufu ile daha kaliteli ürünler elde edebilmenin mümkün olduğunu söyleyen Oğuz, "Bu amaçla hazırladığımız 36 ay vadeli Damla Sulama Kredisi ile çiftçilerimiz sulama ekipmanlarına kolaylıkla sahip olabiliyorlar. Sera kurulumu ve mevcut seralarının bakımı ya da genişletilmesi için Sera Kredisini, hisseli arsa ve yeni tarla alımları için ise Arsa/ Bahçe/Tarla Alım Kredisini 84 aya kadar vade imkânı ile sunuyoruz" açıklamasını yaptı. Üreticilerin kullandıkları kredilerde aylık eşit taksitler halinde veya mahsül döneminde geri ödeme seçeneği sağlandığını belirten Oğuz, "Bunlara ilave olarak sözleşmeli tarım finansmanı kapsamında, firmalar ile sözleşme yaparak üreticilere, gübre, ilaç, mazot, sulama, işçilik gibi maliyetlerini karşılamaları için kolaylık sağlıyoruz. Üreticilerin sözleşmelerindeki ödeme dönemlerini de dikkate alarak vade imkânı sunuyoruz. Traktör Kredisi ve Ticari Araç Kredisi için de finansman desteği sağlayarak 60 aya kadar vade imkânı sağlıyoruz" dedi. Çiftçiler ürünlerini fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskını gibi doğal risklere karşı ise TARSİM Tarım Sigortası ile koruyabiliyorlar. TARIM KARTI İLE ÖDEME
"Çiftçiler bireysel konut ve hususi taşıt alımları için de hasat ödemeli kredi seçeneklerinden yararlanabiliyor ve tüm bu hizmetleri verirken Bölge Müdürlüklerimiz'de görevli ziraat mühendisi personelimiz de, müşterilerimizi yerlerinde ziyaret ederek, gerekli bilgilendirme ve değerlendirmeyi yapıyor" diyen Oğuz, "Ayrıca Akbank Tarım Kartı ile çiftçilerin alacakları mazot, gübre, ilaç, fide, tohum gibi tarımsal ihtiyaçlarının ödemesini, hasat zamanı ellerine para geçtiğinde yapabilmelerini sağlıyoruz" şeklinde konuştu. Üreticiler kart ile hasat zamanına göre yılda 1 kez ödeme gerçekleştirebilirken karta ödeme yaparak yeniden kullanılıyor. Diğer taraftan, anlaşmalı üye işyerlerinden yapacakları alışverişlerde, vade farksız kampanya avantajlarından yararlanarak, 7/24 Akbank ATM'lerinden vadesiz mevduat hesaplarına ulaşıp nakit para çekebiliyorlar.