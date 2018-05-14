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Çiftçi Türkiye’nin geleceğini inşa edecek 14 Mayıs Dünya Çiftçiler gününde mesajıyla çiftçilere destek veren AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Recep Konuk, “Türkiye’nin geleceğini daha çok üreterek Türk çiftçileri inşa edecek” dedi

Giriş Tarihi: 14.5.2018