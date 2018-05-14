Çiftçi Türkiye’nin geleceğini inşa edecek

AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Recep Konuk, "Bizim petrolümüz yok ama çok daha değerli, bereketli topraklarımız var diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği vizyon ve hedef, Türk çiftçisinin de hedefidir ve o hedeflere ulaşılacağının teminatı da o iradenin iş başında olmasıdır" dedi. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler gününde yayınladığı mesajla çiftçilere destek veren Konuk, "Daha çok üretmek, daha çok üreterek ülkemizin evlatlarının elindeki lokmanın azalmaması için her zamanki gibi çalışarak bugünü de diğer günlerden farksız tamamlayacağız" dedi. Konuk, "Şunu biliyoruz ki, üretimde harcayacağımız enerjimizi başka alanlarda harcarsak hem ülke hem biz kaybederiz. Bizim bugünden tek beklentimiz, daha çok üretebilmemiz için atılması gereken adımların atılmasına zemin oluşturmaktır" şeklinde konuştu. ÇİFTÇİNİN GELECEĞİ PARLAK
Türkiye'nin; arazi varlığı, iklim yapısı ve sahip olduğu endemik tür zenginliği ile tarım
sal üretimde önemli bir imkâna sahip olduğunu belirten Konuk, "Ülkemizin, geleceğin dünyasında daha kuvvetli ve daha itibarlı konuma ulaşabilmesi için en büyük avantajı bu potansiyeli harekete geçirecek kabiliyette insan kaynağıdır. Kâğıt üstü avantajlarınız her ne olursa olsun bunu hayata taşıyacak, o avantajlardan zenginlik üretecek olan insan kaynağıdır ve tarımsal üretim konusunda sahip olduğumuz potansiyelden zenginlik üretecek olan da Türk çiftçisidir. Türk çiftçisinin parlak bir gelecek konusunda hem umudu hem de arkasında büyük bir desteği vardır" açıklamasını yaptı. 2023'TE 150 MİLYAR DOLAR
Tarımın bu ülkenin en büyük zenginliği ve geleceğin garantisi olarak gördüğünü belirten Konuk, "Bugün Türkiye'nin hedefi dünyanın en gelişmiş ilk beş tarım ekonomisinden biri olmak. Tarımsal hâsılayı 2023'te 150 milyar dolara çıkarmak ve kendimize yetenden fazlasını üreterek tarım ürünleri ihracatında 40 milyar dolar sınırını aşmak" şeklinde konuştu. ÇİFTÇİNİN OMZUNDAKİ TARIM DIŞI YÜK KALKTI
Çiftçinin verilen desteklerle büyük başarılar elde edebileceğini belirten Recep Konuk sözlerini şöyle devam etti: "Türkiye, çiftçinin omzundaki tarım dışı yükleri kaldırarak, üretimde sürdürülebilirliği sağlamak, tarım sanayi entegrasyonunu tesis ederek dünyayla rekabette çiftçiyi avantajlı hale getirmek için çalışıyor. Tarımsal Ar-Ge ile tarımın geleceğine yatırım yaparken, yeni tarım teknolojileri ülkemize kazandırılıyor."