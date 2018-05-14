Bireysel Emeklilik
ve Hayat Sigortaları alanlarında hizmet sunan Anadolu Hayat Emeklilik, çiftçilere özel hazırladığı emeklilik planıyla, çiftçilere birikim yapma ve emeklilik döneminde ek gelir elde etme imkânı sunarken, aile bireylerine de aynı avantajlarla emeklilik fırsatı sunuyor. Kırsal kesimde yaşayan ve geçimini tarım faaliyetleri üzerinden sağlayan, hasatlar sebebiyle ödemeleri dönemsel olarak gerçekleştirmek isteyen çiftçiler ve aile üyelerine özel olarak hazırlanan emeklilik planında, yüzde 25 devlet katkısı da elde ediliyor. ÇİFTÇİLERE GÜVENLİ BİR GELECEK
Sosyal güvenlik danışmanlığı, hukuki danışmanlık gibi özel hizmetler ve 125 TL'den başlayan katkı payı ile emeklilikte ek gelir elde etme imkânı sunan plan hakkında bilgi veren Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü M. Uğur Erkan, planın tüm detaylarının çiftçilerin ve ailelerinin ihtiyaç ve beklentileri göz önüne alınarak belirlendiğini söyledi. Bu yeni ürünle, çiftçilerin ve ailelerinin sisteme dahil olma oranlarını artırmayı hedeflediklerini belirten Erkan, "Amacımız bireysel emeklilik sistemini yaygınlaştırarak, daha çok kişinin sisteme dahil olmasını ve emeklilikte elde edecekleri ek gelirle geleceklerini güvence altına almalarını sağlamak. Sahip olduğu özelliklerle son derece avantajlı olan Çiftçilere Özel Emeklilik Planı'yla çiftçilere daha güvenli bir gelecek için destek olacağız" açıklamasını yaptı.