İkinci bahar paketi geliyor! 50 bin çiftçiyi ilgilendiriyor...

50 BİNE YAKIN ÇİFTÇİYE MÜJDELİ HABER

Hükümet, ikinci bahar paketiyle de milyonların cebine yansıyacak, günlük yaşamına dokunacak, ödeme kolaylıkları ve rahatlama sağlayacak adımlar atıyor. Tarımsal sulamadan kaynaklı elektrik borcu bulunan 50 bine yakın çiftçiye de müjdeli haber geldi. Çiftçilerin tarımsal sulamada kullandıkları elektrik borçlarının yasal takibe gerek kalmaksızın tahsili sağlanacak. Çiftçilerin borçları, desteklemelerinden mahsup edilerek elektrik dağıtım şirketlerine ödenecek. Yine aynı paket kapsamında 1.2 milyar liranın üzerindeki köprü, yol geçişi cezaları yeniden yapılandırılacak, binlerce şirketin eksik bildirim kaynaklı cezaları af edilecek.

Meclis Başkanlığı'na sunulan pakette yer alan bazı önemli başlıklar şöyle: