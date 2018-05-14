İnşaat firmaları da fedakarlık yapmalı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK
) Genel Başkanı Bendevi Palandöken
, bankalarla birlikte gayrimenkul ve inşaat sektörünün de fiyatlarda fedakarlık yapması gerektiğini belirterek, "Uygun fiyatlarda konut satışı ekonomiyi rahatlatır" ifadesini kullandı. Palandöken, tedbirlerin yansımasının olumlu olduğunu ve ekonomideki gelişmelerin kısa sürede rayına oturacağını ifade etti. Yüksek fiyatlar nedeniyle vatandaşların ev sahibi olamadığını belirten Palandöken, şu an 2 milyona yakın konut stokunun bulunduğunu bildirdi