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İnşaat firmaları da fedakarlık yapmalı

Giriş Tarihi: 14.5.2018
İnşaat firmaları da fedakarlık yapmalı
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu () Genel Başkanı , bankalarla birlikte gayrimenkul ve inşaat sektörünün de fiyatlarda fedakarlık yapması gerektiğini belirterek, "Uygun fiyatlarda konut satışı ekonomiyi rahatlatır" ifadesini kullandı. Palandöken, tedbirlerin yansımasının olumlu olduğunu ve ekonomideki gelişmelerin kısa sürede rayına oturacağını ifade etti. Yüksek fiyatlar nedeniyle vatandaşların ev sahibi olamadığını belirten Palandöken, şu an 2 milyona yakın konut stokunun bulunduğunu bildirdi
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İnşaat firmaları da fedakarlık yapmalı
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