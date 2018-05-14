Mayıs boyunca çifte kampanya

TEB KOBİ
Bankacılığı Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili Turgut Boz Türkiye'de nüfusun üçte birinin tarım sektöründen geçindiğini ve Türkiye'nin dünyanın ilk 10 tarım ülkesi arasında yer aldığını belirtirken, tarımı bir zenginlik kaynağı haline getirmek için çalıştıklarını söyledi. Üreticilerin hayatını kolaylaştırmaya, verimlerini artırmaya yönelik yeni bir hizmeti daha sunacaklarını belirten Boz, "TEB olarak, ülke ekonomimizin sürdürülebilir büyümesini desteklemek üzere 2007'den bu yana tarım bankacılığında sunduğumuz ürün ve hizmetlerle çiftçilerimizin yanında yer alıyor, ihtiyaç duydukları her alanda destek veriyoruz. Bu yıl da her yıl olduğu gibi Dünya Çiftçiler Günü kampanyamızı hayata geçirdik. Mayıs ayı
boyunca sürecek kampanyamızla üreticilerimize ödeme kolaylığı sağlayarak yüzde 50'ye varan faiz indirimi sunuyoruz" açıklamasını yaptı. DETAYLI BILGI VERIYOR
Faiz indirimi kampanyasına ek olarak TEB Pratik Haberci
üzerinden yenilikçi bir hizmeti daha üreticilerle buluşturacaklarını belirten Boz, "Müşterilerimizin bankacılık işlemlerini takip ettiğimiz TEB Pratik Haberci'ye entegre edilen çiftçi paketi 'Benim Havam' hizmetiyle üreticilerimiz, tarla lokasyonu ve yetiştirilen ürüne göre kişiselleştirilmiş bilgilendirmelere ulaşabiliyor. Sistem üzerinden üç günlük detaylı nem, yağış, rüzgar bilgilerini içeren meteoroloji bilgilerini alabiliyorlar. Üretici, böylece ürününe ve tarlasının lokasyonuna göre gübre ve ilaç zamanlarıyla ilgili uyarı ve önerileri alabiliyor" diye konuştu. FAİZSİZ ALIŞVERİŞ
Dünya Çiftçiler Günü kapsamında özel olarak sundukları ürün ve hizmetlere ek olarak TEB Harman Kart ürünü ile üreticilerin temel girdilerinin temininde avantajlı ödeme şartları sağladıklarını belirten Boz, "TEB Harman Kart ürünümüzle üreticilerimiz, mazot, gübre, zirai ilaç, tohum, fide ve yem gibi ihtiyaçlarını kolayca temin edebiliyor; alışverişleri ve nakit çekim işlemleri sonrasında geri ödemelerini hasat vadelerine uygun olarak yapabiliyor. Ayrıca, anlaşmalı üye işyerlerinden yaptıkları alışverişlerde faizsiz dönem avantajlarından faydalanabiliyorlar" diye konuştu. İŞBİRLİKLERİ GELİŞİYOR
TEB Harman Kart aracılığıyla iş birliklerini geliştirmeye devam ettiklerini belirten Boz, "Shell, Petrol Ofisi, Sunpet/Opet ve İGSAŞ Gübre ile güç birliği yaparak üreticilerimizin günlük hayatını etkileyen en önemli ihtiyaçları için pek çok kaynaktan avantajlı satın alım yapmalarını sağlıyoruz" dedi. Gübre ihtiyaçlarını İGSAŞ Gübre'den TEB Harman Kart'la karşılayan çiftçilerin 6 ay faizsiz dönem avantajından faydalanacaklarını söyleyen Boz, bu iş birliğiyle de ödemelerini hasat/gelir dönemlerine uygun vadelerde yapma, tarımsal üretime yönelik diğer harcamalarını da anlaşmalı üye işyerlerinden karşılama ve farklı noktalardan ödeme yapabilme kolaylığına kavuşulacağını belirtti. 22 ŞUBEDEN HİZMET
BANKA olarak tarımının gelişmesine katkı sağlamaya yönelik çalışmalara odaklandıklarını belirten Boz, "Tarım üreticilerine özel oluşturduğumuz şube konseptimiz olan tohum şubelerimizde üreticilerin ihtiyaç duydukları kapsamlı bankacılık hizmetlerini, çoğunluğu ziraat mühendisi olan deneyimli kadrolarla sağlıyoruz" dedi. Tohum Şubeleri sayısının hızla artmaya devam ettiğini söyleyen Boz, ilkini Manisa
'nın Sarıgöl ilçesinde açtıkları tohum şubelerinin bugün itibarıyla 22 noktada hizmet verdiğini belirtti. TEB KOBİ TV'DEN GÜNCEL HABERLER TEB
KOBİ TV'de tarım sektörü çalışanları ve üreticilere yönelik sektörel güncel haberler yayınlandığını aktaran Boz, "Bu kanaldan farklı tarımsal ürünler konusunda bölgesel potansiyellerden, tarımda yeni üretim tekniklerine kadar pek çok konuda haber veriyoruz. Ayrıca ihracat hedefli tarımsal üreticilere yönelik ihraç edilecek ürünler, dış ticaret yapan üreticilerin dikkat etmesi gereken noktalar konusunda da özel haberler yapıyoruz, üreticilerin sorularını yanıtlıyoruz" dedi.