Tarım bankacılığı milli bir mesele

154 yıldır tarım
ın ve çiftçinin kalkınmasına hizmet eden Ziraat Bankası, kesintisiz finansman ve destek sağlayarak üreticiye destek olmaya devam ediyor. Tarım Bankacılığının kâr meselesi olmadığını söyleyen Ziraat Bankası Kredi Politikaları Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Göğebakan
, "Bizim için tarım bankacılığı kredi pazarlama ve kâr meselesi değil, ülkemizin geleceği için stratejik ve milli bir meseledir" açıklamasını yaptı. Yıllar önce küçük tutarlardaki tarımsal kredi talepleri haftalarca sürede sonuçlandırılabilirken bugün birkaç dakikalık sürelerde kredi kararı oluşturulabildiğini ifade eden Cengiz Göğebakan, işlemlerin kart üzerine taşınıp kurumsal bir ödeme takvimine endekslenerek üreticilerin 7/24 paralarını çekebilmelerine imkan sağlandığını söyledi. 117 BİN ÇİFTÇİYE KREDİ
Tarımsal ürünlerin büyük bir kısmının, tekstil, deri, kimya, ilaç başta olmak üzere geniş bir sanayi kolunun da girdisini oluşturduğunu ifade eden Göğebakan, "Tarımla ilgili planlamalar ve finansman modelleri yalnızca gıda ile değil, aynı zamanda sanayi kollarını da kapsayacak şekilde kurgulanmalıdır. Ülkelerin sanayi toplumu olma yönündeki değişimi hızlandıkça, tarımın endüstriyel bir üretim alanı olarak ele alınması ve buna göre planlama yapılması zorunluluğu, ülkemizde de kendisini gün geçtikçe çok daha fazla hissettirmektedir. Türkiye'deki tarım potansiyelinin daha iyi değerlendirilmesi, ülkemiz tarımının sürdürülebilir, verimli ve karlı bir yapıya kavuşturulabilmesi için, tarım sanayi entegrasyonunun sağlanması, üretimden tüketime, girdi tedarik sisteminden finansmana ve teşvik sistemlerine kadar tarımsal değer zincirinin uçtan uca ele alınması gerekliliği açıktır" değerlendirmesini yaptı. Son beş yılık dönemde 117 binin üzerinde çiftçiye, sözleşmeli üretim yaptıran firmalarla işbirliği yaparak sözleşmeli üretim modeli içerisinde kredi kullandırdıklarını söyleyen Cengiz Göğebakan, "Diğer yandan, üretici birlik ve kooperatiflerle yaptığımız çalışmalar kapsamında 8 binin üzerinde küçük ölçekli üreticimize kredi kullandırdık. Gerek sözleşmeli üretim gerekse birlik ve kooperatiflerle işbirliğimizi önümüzdeki dönemde daha da geliştirmeyi hedefliyoruz" dedi. FİNANSA ERİŞİM KOLAYLAŞACAK
Toplam kredilerin yüzde 36'sının yatırım yüzde 43'ünün ise uzun vadeli kredilerden oluştuğunu belirten Cengiz Göğebakan, "Bilindiğinin aksine üretim konusuna uygun olarak 3 yıla kadar vadeli işletme kredisi uygulamalarımız bulunmakta" dedi. Sözleşmeli üretim modeline dayalı kredileri de önemsediklerini belirten Göğebakan sözlerine şöyle devam etti: "Gerek küçük ölçekli işletmelerin finansa erişiminin kolaylaştırılması, gerekse tarım sanayi entegrasyonunun sağlanması açısından sözleşmeli üretim kredilerimizi yaygınlaştırmak önümüzdeki dönemdeki önceliklerimizi arasında yer alacak."