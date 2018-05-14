Tarım finansman desteği 100 milyarı geçecek

Denizbank olarak 16 sene önce tarım
faaliyetlerine başladıklarında özel banka
ların bu alanda faaliyet gösterme iştahlarının olmadığını belirten Denizbank Tarım Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Burak Koçak, "Bugünkü duruma bakıldığında, hemen hemen tüm bankalar tarım sektörüne özel ürün gamları ve organizasyon yapıları ile çiftçilerimize hizmet vermeye çalışıyor. Tarım bankacılığı büyüme ivmesini doğru bir modelle sağlamış durumda ve bu model bankalar kadar üreticilerimize de fayda sağlıyor" dedi. Yılsonunda tarıma sağlanan toplam finansman desteğinin 100 milyar lirayı geçmesini beklediklerini belirten Koçak, "Denizbank kamu bankaları dahil edildiğinde yüzde 13, özel bankalar arasında yüzde 41 üzerinde bir pazar payına sahip ve yılsonunda oluşacak rakamlar üzerinden de payımızı artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu. TEMEL RİSKLER
Tarım bankacılığı alanında aktif bir organizasyon oluşturmadan önce özel bankaların sektöre girişini engelleyen bariyerleri belirleme konusunda çalışmalar yaptıklarını ifade eden Koçak, "En temel eksikliklerden biri, tarım sektörünün finansman akışına, gider ve gelir dönemlerine uygun bir bankacılık anlayışının bulunmamasıydı. Sektördeki kayıt dışılık, bankacılık açısından bazı hesap zorlukları ve belirsizlikler yaratıyordu. Denizbank olarak bu eksikliği gidermek adına ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) üzerinden yer alan finansal olmayan verileri finansal verilere dönüştürecek bir altyapı oluşturduk" dedi. Ayrıca 'bacasız fabrika' olarak adlandırılan ve bir çok risk içeren sektörün olası risklerinin ölçümlenebilir olanlarını sistemlerine entegre ettiklerini de vurgulayan Koçak, bu çalışmalardan yola çıkarak sektörün en önemli finansal inovasyonlarından biri olan Üretici Kartı tasarladıklarını ve bu kartın hasat vadeli, tüketimi değil üretimi finanse ettiğini belirtti. YÜZDE 36 BÜYÜDÜ
2018 mart sonu itibarıyla bir önceki yıla göre tüm sektör yüzde 22, kamu bankaları harici sektör yüzde 30.5 büyürken, Denizbank ise yüzde 36 oranında büyüdü. Sektörde özel bankalar arasında yüzde 41 üzerinde pazar payına sahip olduklarını vurgulayan Koçak, sektörün en yüksek ve istikrarlı büyüme oranına sahip bankası olduklarını söyledi. ÇKS'ye kayıtlı üreticilerin 1 milyonunun Denizbank müşterisi olduğunu belirten Koçak, "Mazot, tohum, gübre gibi en temel girdilerin hasat vadeli satın alınabilmesi konusunda kolaylıklar sağlayan üretici kart her 4 çiftçiden 1'nin cebinde. Bu kart sadece hasat vadeli alışveriş imkanı değil, yapılan ortaklıklarla 6 aya varan faizsiz dönem avantajlarından, indirimli fiyatlardan üreticileri faydalandırmaya devam ediyor" dedi. 550 BİN ÜRETİCİ KARTI ÇİFTÇİNİN CEBİNDE
Türkiye genelinde 15 bini aşkın işyerinde hasat vadeli alışveriş yapılmasına olanak sağlayan 550 bin Üretici Kartın çiftçilerin cebinde olduğunu belirten Koçak, "Sadece alışveriş değil, 7 gün 24 saat nakit ihtiyaçları için ATM üzerinden işlem yapabiliyorlar. Dilerlerse 3 yıl vadeli, senede bir geri ödemeli taksitli ihtiyaç kredisi ile uzun vadeli yatırım kredisi ihtiyaçlarını da Üretici Kart üzerinden karşılayabiliyorlar" diye konuştu. FACEBOOK'TA 100 BİN TAKİPÇİ
Tarım sektörünün dijital dönüşümünü ve teknoloji ile entegrasyonunu banka olarak çok ciddi bir şekilde desteklediklerini vurgulayan Koçak, bu amaçla Deniz'den Toprağa isimli bir dijital platform oluşturduklarını belirtti ve Mayıs 2016'da Facebook üzerinden açtıkları Deniz'den Toprağa Facebook sayfasının bugün 100 bin takipçiye ulaştığını söyledi. 2017 Eylül ayında hizmete sunduğumuz, Denizbank müşterisi olsun ya da olmasın tüm üreticilerin ücretsiz faydalanabildiği mobil uygulamanın ise bugün 50 bin üreticinin indirdiğini belirten Koçak, "Uygulamamız tarıma dair en kapsamlı dijital uygulama konumunda. 2017'de EFMA (European Financial Management Association) tarafından Yılın En İyi Yeni Ürünü seçilen mobil uygulamamızı tarımla, yetiştiricilikle ilgilenen herkese tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.