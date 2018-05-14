‘Türkiye’nin çiftçi ailelerini destekliyoruz’

Kuruluşundan bugüne 65 yıldır tarım
ı destekleyen Şekerbank, üreticinin yerel ihtiyaçlarına özel çözümler sunarak, birbirinden avantajlı ürün ve hizmetleriyle tarım üreticilerinin yanında yer alıyor. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'ne özel avantajlı kredi kampanyası başlatan Şekerbank, kampanya kapsamında çiftçilere, tarımsal ihtiyaçları için uygun faiz oranları ve 18 aya varan vadelerle, masrafsız finansman desteği sunuyor. Çiftçilerin ihtiyaçlarını iyi anlayıp onlara özel çözümler geliştirdiklerini belirten Şekerbank Tarım ve Bireysel Bankacılık Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Ertürk, "Tarımsal üretimi ve kırsal kalkınmayı destekleme hedefi çerçevesinde, Türkiye'nin dört bir yanında çiftçi ailelerin üretimini destekliyoruz. Anadolu Bankacılığı misyonumuz doğrultusunda, üretim dinamiği üzerine şekillenen bir ekonomik büyümenin sağlanması ve kırsal hayatın devamlılığı için sürdürülebilir tarımın finansmanındaki köklü liderliğimizi geleceğe taşıyoruz" dedi. ÜRETİCİYİ KORUYORUZ
Kuruluş amacı tarımın finansmanı olan bir banka olarak bugün, çoğunluğu küçük üreticiler olmak üzere Türkiye genelinde ulaştıkları 350 bine yaklaşan çiftçi müşterine hizmet verdiklerinin altını çizen Ertürk "250'ye yakın tarım bankacılığı müşteri temsilcisi ile çiftçilerimizi köy kahvelerinde, tarlalarında ziyaret ederek, onlara tarımsal verimi artıracak çözümler sunuyoruz. Hedeflerimizi belirlerken, tarımda kırsal kesimin finansmanına öncelik tanıyoruz. Bu doğrultuda kırsal kesimin üretimine devam edebilmesi ve desteklenmesi amacıyla yöntemler geliştiriyor, değişen koşullar karşısında üreticinin korunması ve varlığını sürdürebilmesi için ürün ve uygulamalar sunuyoruz" dedi. Dünya Çiftçiler Günü'ne özel kampanyalarını bu yıl da çiftçilere sunduklarını hatırlatan Gökhan Ertürk şöyle devam etti: "Üreticilerin tarımsal ihtiyaçlarını uygun faiz ve ödeme koşullarıyla finanse etmeye devam ediyoruz. 30 Haziran'a kadar devam edecek kampanyamız kapsamında çiftçilerimize, 18 aya varan vadelerle, masrafsız finansman olanağı sağlıyoruz." 93 BİN ÇİFTÇİYE FİNANSMAN
Üretimin sürdürülebilirliği için çiftçiler toprağını, köyünü bırakıp gitmesin diye Türkiye'de ve dünyada bir ilk olarak Kasım 2014'te 'Aile Çiftçiliği Bankacılığı'nı başlattıklarını hatırlatan Ertürk, proje ile küçük arazilerin birleştirilmesini sağlamayı, tarımsal üretimde verimliliği artırmayı, kolektif tarımı özendirmeyi ve yerel kültürün yok olmasını önlemeyi amaçladıklarını vurguladı. Ülke ekonomilerinin gelişmesinde tarım sektörünün büyük önemi olduğunu belirten Ertürk, 'Aile Çiftçiliği Bankacılığı' ile 3 yılı aşkın süredir yaklaşık 93 bin çiftçi ailesine ulaşarak 6.2 milyar TLfinansman desteği sağladıklarını kaydetti. Tarım arazilerinin miras yoluyla bölünerek küçülmesi ve çok parçalı arazi yapısından kaynaklanan verimsiz tarım sorunlarına çözüm olarak, 'Tarla Büyütme Kredisi' ürününü geliştirdiklerini belirten Ertürk; "Kendi tarlasına sınır olan tarlayı satın almak isteyen üreticilere de finansman konusunda ek kolaylıklar sağlıyoruz" dedi. ENERJİ TASARRUFU GELİYOR
Şekerbank'ın 'Aile Çiftçiliği Bankacılığı' ile sektöre önemli bir dinamizm kattıklarını belirten Gökhan Ertürk, "Çiftçi ailelerimizin enerji verimliliği yatırımlarını artırarak tasarruf etmelerini amaçlıyoruz. Tarımsal eko kredi ürünümüzle çiftçi ailelere modern sulama projelerinin yüzde 100'ünü finanse etme imkânı sunuyoruz. Böylelikle çiftçilerimiz, yatırımlarını yine 5 yıl vade, hasatta ödeme imkanı ve sabit faiz oranı ile gerçekleştirebiliyor." ÇİFTÇİYE GÜVEN GELİYOR
Türkiye'de tarımın en önemli sorunlarından birini yüksek girdi maliyetlerinin oluşturduğunu söyleyen Ertürk, "Küçük aile çiftçileri tek başlarına ürünün fiyatını belirleyemiyor ve pazara erişemiyorlar. Bankamızın çiftçilere sunduğu Hasat Kart ile tarımsal girdi satan anlaşmalı işyerlerinden mazot, gübre, tohum ve zirai ilaç gibi alışverişlerini yapıyorlar" dedi. Ayrıca, tedarikçi firmaların da Hasat POS kullanımı ile nakit akışlarının düzenli hale geldiğini ve de satış hacimlerindeki artışlar nedeniyle kazançlarının arttığını belirten Gökhan Ertürk sözlerine şöyle devam etti: "Hasat Kart'a eklenen tarım sigortası ödeme özelliği ile de olası tüm risklere karşı tarım üretimini ve de çiftçilerin gelirlerini güvence altına almaktayız. Tarım sigorta primlerinin yüzde 50'si devlet tarafından karşılanırken, çiftçilere TARSİM ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği sonucunda, sigorta bedelinin diğer yüzde 50'sini de Hasat Kart'ı ile ödeme imkânı tanımaktayız. Bu sayede üreticiler TARSİM sigorta prim ödemelerini uygun koşullarda ve belirledikleri vadelerde hasat zamanı yapabiliyorlar." TARIMDA 5 YILA VARAN VADELER
Üreticilerin yatırım ihtiyaçlarını ve işletme giderlerini karşılamaya yönelik 5 yıla varan vade ve yılda bir ödeme imkânı ile üreticilere finansman sunduklarına da değinen Ertürk, hayvancılık alanında faaliyet gösteren üreticilere yönelik, hayvan alımı, yeni tesis kurulumu ve mevcut tesislerin modernize edilmesi için büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanları yetiştiriciliğine yönelik 'Hayvancılık Yatırım ve İşletme Kredileri' ürünleri sunduklarını kaydetti. Kırsal alanda yeni yatırımlar için önemli bir finansman açığı bulunduğuna değinen Gökhan Ertürk, bu alanda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın sunduğu önemli çözümler ve çeşitli hibe programları bulunduğunu kaydetti. Banka olarak hibe dışı projelere de finansman sağlamayı hedeflediklerini ifade eden Ertürk, "Besicilikten süt hayvancılığına, kümes hayvancılığından meyveciliğe uzanan tüm kırsal yatırım projelerini kırsal kalkınmaya destek kredisi ile finanse ediyoruz" dedi.