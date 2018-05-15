Basın İlan gazetecilik kursu ilk mezunları verdi

Basın İlan Kurumu
ve İŞKUR
'un işbirliğiyle İstanbul'da ikincisi gerçekleştirilen 'Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam Programı'ndan mezun olan 34 kursiyer, törenle sertifikalarını aldı. Törende konuşmasını gerçekleştiren Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, çalışmanın basın sektörü açısından kaliteyi ön plana çıkaracağını ve bu sayede sektördeki nitelikli işgücünün artacağını söyledi. Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ertem, "Bu sertifika töreni her ne kadar yeni mesleğe girecek arkadaşlarımız açısından bir istihdam kapısı gibi düşünülmüş olsa da dolaylı olarak basın sektörüne bir katkı olarak değerlendirilebilir" dedi. Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca ise, içinde bulunulan bilişim çağının şartları itibarıyla üstlenilmesi gereken yeni görevleri yerine getirdiklerini söyledi.