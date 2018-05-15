Denizbank'ın satışı ile ilgili son dakika açıklaması

Sberbank, neredeyse tamamına sahip olduğu Denizbank'ın Emirates NBD'ye satışı için anlaşma sağlamıştı. Anlaşmanın geçen ay imzalanması bekleniyordu.



MAYIS AYINDA SONUÇLANIR

Düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ateş, "Satış süreci inşallah Mayıs'ta sonuçlanır. Denizbank güzel bir varlık, çok rahat ve güzel günlerden geçmiyoruz... kurun geldiği seviye satış sürecini ne kolaylaştırdı ne zorlaştırdı" dedi.

DOKUZUNCU BÜYÜK BANKA

Rus Sberbank'ın Türkiye birimi Denizbank'ın satışı ile Dubaili Emirates NBD'nin ilgilendiği haberleri gündeme gelmişti.

Denizbank varlıklarına göre Türkiye'nin dokuzuncu büyük bankası. Sberbank'ın 2012 yılında 3.5 milyar dolar ödediği bankanın mevcut piyasa değeri ise 5.3 milyar dolar.

TEMELİ 1938'DE ATILDI

DenizBank, 1938 yılında, Türkiye denizcilik sektörüne finansman sağlamak üzere bir devlet bankası olarak kuruldu. 1997 yılının başında ise, bir bankacılık lisansı olarak Zorlu Holding tarafından Özelleştirme İdaresi'nden satın alındı. 2006'ya gelindiğinde ise DenizBank'ı, Avrupa'nın önde gelen finans gruplarından Dexia bünyesine katmıştır. 6 yıl boyunca Dexia'nın ana hissedarlığında faaliyetlerini sürdüren DenizBank, 28 Eylül 2012 itibarıyla Rusya'nın en büyük bankası Sberbank çatısı altında hizmet veriyor.

750'Yİ AŞKIN ŞUBESİ VAR

Yurtiçinde ve Bahreyn'deki toplam 708 adet DenizBank şubesinin yanı sıra, DenizBank AG'nin toplam 43 adet şubesi bulunuyor.