E-ihracatın dinamosu KOBİ’ler oldu

E-ticaretin
yurtiçinde gelişmesiyle beraber Türk şirketlerinin önemli bir çoğunluğu gözlerini yabancı pazarlara çevirmeye ve internet üzerinden yurtdışındaki müşterilerine satış yapmaya başladılar. Türkiye'de e-ihracatın gelişmesi için en önemli rolün KOBİ
'lere düştüğünü belirten B2CDirect CEO'su Yusuf İbili, 2023 yılına dek Türkiye'de e-ihracatın kademeli olarak artacağını ve ülkemizin toplam ihracatı içindeki payının yüzde 5 seviyesine çıkacağını öngördüklerini belirtti. İbili şunları söyledi: "Burada KOBİ'lerimizin çok belirgin bir rolü olacağını düşünüyoruz. Çünkü onlar esnek, hızlı, yenilikçi ve kaliteli ürünleriyle dünyanın dört bir yanındaki pazarlarda pay sahibi olmak istiyorlar. İsteyen her şirket e-ihracat yapabilir, ancak KOBİ'ler de dahil olmak üzere bütün şirketlerimizin e-ihracatın gerçek anlamda nasıl yapıldığını kavramalarını gerekiyor. Bu nedenle de şirketlerimize e-ihracatı bilen, küresel kurallara hakim, her bir ülkenin kendi kanunlarını yakından tanıyan, kargo maliyetlerini en uygun seviyeye taşıyabilen ve uçtan uca tasarlanmış çözümler sunan tecrübeli firmalarla birlikte hareket etmelerini öneriyoruz."