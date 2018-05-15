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İTÜ ARI Teknokent’e birincilik ödülü

METİN CAN Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 15.5.2018
İTÜ ARI Teknokent’e birincilik ödülü
(İTÜ) ARI Teknokent, 6. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi'nde, 'Olgun Aşama Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kategorisi Birincisi' seçildi. Belirlenen 4 farklı kategoride ödül alan teknoloji geliştirme bölgeleri açıklandı. Olgun aşamada yer alan teknoparklar arasında performansı en yüksek Teknoloji Geliştirme Bölgesi seçildi. İTÜ ARI Teknokent'in aldığı ödülle ilgili konuşan İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, İTÜ'nün Ar-Ge ve girişimcilik üniversitesi olduğunu ve girişimcilik ruhunun, hayat bulduğunu belirtti.
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İTÜ ARI Teknokent’e birincilik ödülü
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