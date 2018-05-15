Kırsalda barış 20 milyar lira getirecek

Hükümet, 2B taşınmazları ve Hazine'ye ait tarım arazi
lerinin kiralanması, satışına ilişkin barışla yaklaşık 20 milyar liralık gelir hedefliyor. Kırsalda
yaşayan 600 bin vatandaşın da ektiği tarlaya, araziye sahip olması için fırsat kapısı açıyor. İKİNCİ BİR FIRSAT DAHA
Geçen yıl itibarıyla yaklaşık 700 bin hak sahibine 480 binin üzerinde taşınmaz satıldı. Yılın başında satışların toplam değeri 10 milyar liraya ulaştı. Bunların yaklaşık 7 milyar kısmı 2B satışlarından, diğer kısmı da Hazine'ye ait tarım arazilerinin satış işlemlerinden elde edildi. Meclis'e sunulan ikinci torba yasa tasarısı ile 2B arazileri için verilen süre 30 Kasım 2018'e kadar uzatılıyor. TARLANIN SAHİBİ OLACAK
Ekonomi paketiyle Hazine'ye ait tarım arazileri kiralanabilecek. Yasanın yürürlük tarihinden itibaren 6 ay içinde bu arazileri doğrudan kiralamak için başvuruda bulunanlara, ecrimisil borçları bulunmaması şartıyla, cari yıl ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden 10 yıla kadar doğrudan kiralanabilecek. Bu kapsamda da yaklaşık 300 bin vatandaş isterse bu arazileri satın alabilecek.