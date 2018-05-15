Konut faizlerinde bir banka indirimi daha geldi!

Türk Ekonomi Bankası (TEB) daha önce diğer bankalarında indirime gittiği konut kredilerine faiz oranını yüzde 0.99'a kadar düşürme kararı aldı. Bankadan gelen açıklamaya göre, ilk kez ev sahibi olacak müşterilerin 60 aya kadar vadede faiz oranının yüzde 0.99 olarak belirledi.

TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi şunları söyledi: "TEB olarak ekonominin lokomotif sektörlerinden olan inşaat sektörüne hareket kazandıracak ivmeyi, konut kredilerindeki avantajlı kampanyamız ile sağlamayı hedefliyoruz.

Bizim için müşterilerimizin bütçesine ve ihtiyacına göre en uygun çözümü üretmek çok önemli. Konut kredisi kampanyamızla ilk kez ev sahibi olacak müşterilerimize 60 aya kadar vadede yüzde 0.99 faiz oranı vererek, en uygun fiyatlama ile kredi veren bankalardan biri olduk."

Başbakan Binali Yıldırım daha önce konut kredileri ile ilgili bankalara çağrıda bulunmuştu. Bu çağrının ardından ilk hamle ise Ziraat Bankası'ndan gelmişti.

Daha önce Ziraat Bankası faiz oranları ortalama 1.23 seviyesindeydi.

Diğer bankalar ise daha sonra onları izleyen şekilde devam etti. Yaklaşık 3 saat sonra Halkbank konut kredi faiz oranlarını düşürdüğünü açıkladı. Bunların devamında Şekerbank ve VakıfBank'da aldığı kararlar doğrultusunda faiz oranını yüzde 0.99 seviyesine çektiler.