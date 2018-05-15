Nestle Türkiye’ye 2 yılda 100 milyon $ yatıracak

Hızlı tüketim sektörünün önde gelen markalarından Nestle, Türkiye
'de büyüme kararı aldı. Halen Türkiye'de iki fabrikası bulunan şirket, yeni yatırımlar için 100 milyon dolarlık bütçe ayırdı. Yatırımların kapasite artırımı ve yeni fabrika yatırımını içerdiğini söyleyen Nestle Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Felix Allemann, "Türkiye gelişmekte olan pazarları ifade eden EMENA içinde en fazla büyüyen pazarımız oldu. Genel merkezimizin Türkiye'ye güveni tam ve yeni yatırımları destekliyor" dedi. İsviçreli gıda devi Nestle, geçen yıl Türkiye'deki faaliyetlerinden yüzde 17'lik büyümeyle 750 milyon dolarlı ciro elde etti. Bunun sektör ortalamasının üstünde bir büyüme olduğunu söyleyen Allemann, "2012-2017 arasında Türkiye'ye toplam 160 milyon dolarlık yatırım yaptık" diye konuştu. İHRACATI ARTIYOR
Satışlarının önemli bir kısmını iç piyasaya yönelik yapan Nestle Türkiye, geçen yıl 40 milyon dolarlık ihracat yaptı. Türkiye'nin kendileri için ihracat açısından çok iyi bir konumda bulunduğunu söyleyen Allemann, "Burada ürettiğimiz bazı ürünleri Çin, Rusya
ve Amerika gibi pazarlara ihraç ettik. İhracatımız artarak devam edecek" dedi. Starbucks ile Nestle'nin yaptığı işbirliğine de değinen Allemann, şöyle konuştu: "Bu anlaşmayla Starbucks'ın stratejik ürünlerinin onların mağazalarının dışında satış hakkını aldık. Bu anlaşmayla 1+1=3 yapacak."