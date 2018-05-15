Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Ticaret savaşında yumuşama sinyali

Ticaret savaşında yumuşama sinyali

ABD- arasındaki ticaret savaşlarında karşılıklı olarak zeytin dalları uzatılıyor. Trump, Çinli ZTE firmasına ambargoyu kaldırdı. Bir Çin ekonomi heyeti de Washington’a gidecek

Giriş Tarihi: 15.5.2018
Ticaret savaşında yumuşama sinyali
ABD ve ticaret savaşında sular duruluyor. ABD Başkanı , attığı bir tweetle Çinli telekomünikasyon ekipmanı üreticisi ZTE'ye yardım eli uzattı. Hemen ardından Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, ekonomi başdanışmanını Washington'a gönderme kararı aldı. Trump'ın Çin'in en büyük firmalarından ZTE'ye yedi yıl süreyle parça ve yazılım satma yasağı getirmişti. Trump önceki günkü açıklamada 'faaliyetlerine hızla geri dönmesine' yardım etme sözü verdi.
Buna karşılık Şi'nin ekonomi başdanışmanı Liu He, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile görüşmek üzere bugün ABD'de olacak. Konuya ilişkin bilgi sahibi kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Liu'ya Çin Ticaret Bakanı Zhong Shan eşlik edecek. ZTE, ay başında ABD hükümetinin getirdiği yasak nedeniyle ana faaliyetine son verdiğini açıklamıştı.
Trump Twitter'da yaptığı açıklamada "Çin'de çok kişi işsiz kaldı. Ticaret Bakanlığı'na sorunu halletme talimatı verildi" dedi.



"Devlet Başkanı Şi ve ben, Çinli dev telefon şirketi ZTE'ye yeniden faaliyetlerine geri dönüş yolu sağlamak için beraber çalışıyoruz. Çin'de çok fazla iş yok oldu. Ticaret Bakanlığı'na bu işi halletme talimatı verdim."
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ticaret savaşında yumuşama sinyali
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN