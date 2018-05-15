Ticaret savaşında yumuşama sinyali

ABD ve Çin
ticaret savaşında sular duruluyor. ABD Başkanı Donald Trump
, attığı bir tweetle Çinli telekomünikasyon ekipmanı üreticisi ZTE'ye yardım eli uzattı. Hemen ardından Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, ekonomi başdanışmanını Washington'a gönderme kararı aldı. Trump'ın Çin'in en büyük firmalarından ZTE'ye yedi yıl süreyle parça ve yazılım satma yasağı getirmişti. Trump önceki günkü açıklamada 'faaliyetlerine hızla geri dönmesine' yardım etme sözü verdi.
Buna karşılık Şi'nin ekonomi başdanışmanı Liu He, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile görüşmek üzere bugün ABD'de olacak. Konuya ilişkin bilgi sahibi kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Liu'ya Çin Ticaret Bakanı Zhong Shan eşlik edecek. ZTE, ay başında ABD hükümetinin getirdiği yasak nedeniyle ana faaliyetine son verdiğini açıklamıştı.
Trump Twitter'da yaptığı açıklamada "Çin'de çok kişi işsiz kaldı. Ticaret Bakanlığı'na sorunu halletme talimatı verildi" dedi.
"Devlet Başkanı Şi ve ben, Çinli dev telefon şirketi ZTE'ye yeniden faaliyetlerine geri dönüş yolu sağlamak için beraber çalışıyoruz. Çin'de çok fazla iş yok oldu. Ticaret Bakanlığı'na bu işi halletme talimatı verdim."