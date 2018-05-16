15 Temmuz gazisi polislere maluliyet yardımı

15 Temmuz
darbe girişimine müdahale ederken yaralanan polislere ödenen tazminatın 5'te 1'i oranında Polis Bakım ve Yardım Sandığı tarafından maluliyet yardımı yapılacak. Polis Bakım ve Yardım Sandığı Tüzüğü'nde yapılan değişiklik Resmi Gazete
'de yayımlandı. Tüzüğe eklenen geçici madde ile terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine müdahale görevi kapsamında yaralanan polislere maluliyet yardımı ödenmesi kararlaştırıldı. Buna göre, nakdi tazminat ödenen ancak bazı şartları gerçekleşmediği için maluliyet yardımı yapılamayan polislere, bir defaya mahsus olmak üzere ödenen nakdi tazminatın 5'te 1'i oranında maluliyet yardımı yapılacak. ANKARA