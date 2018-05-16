Denizbank’ın satışı bu ay tamamlanacak

Denizbank CEO'su Hakan Ateş
, banka
nın satış sürecinin bu ay sonuçlanacağını umduğunu söyledi. Dubai'nin en büyük bankası olan Emirates NBD, Rus Sberbank'ın Denizbank'taki hisselerini almak için stratejik görüşmelere başladığını ocak ayı sonunda duyurmuştu.
Denizbank'ın iyi bir varlık olduğunu kaydeden Ateş, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyadaki risklere dikkat çekerek, "Bu kadar politik ekonomik ve gelişmekte olan ülkelerin de çok da lehine gelişmeyen bir ortamda bizim yarattığımız varlık demek ki güzel demek ki kârlı büyümenin habercisi. Bu bakımdan da talibi var" dedi. Ateş Denizbank'ın Zorlu Grubu'ndan Dexia'ya satışında çarpanın 4.7 olduğunu belirterek, "Bu bir tarihi rekordu. Şu anda piyasada ise ortalama çarpan 0.60 küsürlerde" dedi.
Kur seviyesinin satış sürecini etkilemediğinin altını çizen Ateş, "Kur seviyesindeki oynamalar süreci ne kolaylaştırdı, ne de zorlaştırdı. Kur bu süreci etkileyen konu bile değil" değerlendirmesinde bulundu. TARIM TEFECİLERDEN KURTARILIYOR
Ateş, köylerin kalkınmadan şehirlerin kalkınamayacağını belirterek, tarım
ı tefecinin elinden kurtarmanın en öncelikli konularından olduğunu dile getirdi. Tarımın siyasetin üzerinde stratejik bir mesele olduğunu vurgulayan Ateş, "2003'te tarım bankacılığı yapan iki banka varken, bugün 14 ayrı banka tarım bankacılığı hizmeti sunuyor" dedi.