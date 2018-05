Filistin teyakkuzu

BUGÜN NELER OLDU

ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması ve Nekbe protesto gösterisinde 60 Filistin li gencin İsrail 'in keskin nişancıları tarafından katledilmesi üzerine 3 gün yas ilan eden Türkiye'nin özel sektör temsilcileri, Filistin halkına yardım için teyakkuza geçti. Gıda derneklerinin yardım TIR'ları yola çıkmaya hazırlanırken perakendeciler ve eczacılar olası bir ilaç ve giyim yardımı için resmi kurumların acil taleplerini karşılamak için bekliyor.Tüm Meyve Sebze Komisyonu ve Tüccarlar Federasyonu Başkanı Burhan Er, İsrail'in ABD ile birlikte hareket ederek Filistin'e yaptığı saldırıları lanetlediklerini söyledi. Gazze için acil toplantı yaptıklarını anlatan Er, "İlk etapta 500 ton patates, 500 ton da soğan göndereceğiz. Meyvenin dayanıklılık sorunu olabilir. Onu formüle edersek meyve yardımı da yapacağız" dedi. Tarım Ürünleri Hububat, Bakliyat İşleme ve Paketleme Sanayicileri Derneği Başkanı İsmet Aral da, derneğin Türkiye genelinde her yıl dağıttığı ramazan kolisini bu yıl Filistin'e gönderme kararı aldıklarını belirtti. Aral, "Kolilerin içinde un, yağ, şeker, bakliyat, çay gibi gıda malzemeleri var. Kolilerin fiyatı ortalama 120 TL. Her yıl yaklaşık bin koli dağıtıyoruz. Koli sayısını artırabiliriz, perşembe günü yönetim kurulunda netleştireceğiz" diye konuştu.Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Başkanı Günhan Ulusoy ise, federasyonun geçen yıl da Gazze'ye yardım gönderdiğini belirterek, şöyle konuştu: "Başlangıçta bir TIR un göndereceğiz. Bu yaklaşık 25-26 tona tekabül ediyor. Bunun devamı gelecek."Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, bölgede en çok ihtiyaç duyulduğu açıklanan ilaç tedariki ile ilgili her türlü yardıma hazır olduklarını söyledi. Bunun için Sağlık Bakanlığı ve Kızılay'dan talep beklediklerinin altını çizen Çolak, "Münferit bir yardım yerine resmi makamlar aracılığıyla bir yardımı daha sağlıklı buluyoruz. Dolayısıyla resmi kurumlarımızın bir talebi olursa sektör olarak yardıma hazırız. İsrail'in Filistin halkına uyguladığı katliamı lanetliyoruz" diye konuştu.İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı da acil koduyla harekete geçti. Vakıf, İsrail askerlerince vurulan 200 yaralıya ve şehit ailelerine nakdi yardımda bulunacak.Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Mustafa Altunbilek ise Filistin'e yapacakları gıda yardımıyla ilgili konuşmak üzere yarın 17 bölgedeki temsilcileriyle İstanbul'da toplanacaklarını söyledi. "Yardımı federasyon olarak mı yoksa belediyeler aracılığıyla mı yapacağımıza karar vereceğiz" diyen Altunbilek, bu insanlık vahşetinin kabul edilemeyeceğini, barış karşıtı bu hamleyi kınadıklarını kaydetti. Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel ise, ilerleyen günlerde giyim ihtiyacı olduğu takdirde bütün imkânları seferber edeceklerini söyledi.