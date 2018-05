‘Her emekliye 1000 TL, nokta’

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım , muhalefet sözcülerinin emekli lere bayram ikramiyesi konusunda vatandaşların kafalarını bulandıracak açıklamalar yaptığını belirterek, "AK Parti'nin sözü senettir. AK Parti'de söz ağızdan çıktı mı o yerine gelir. Bunun kararı alınmıştır ve yılda iki sefer, emekli maaşı kaç para olursa olsun bakılmadan, her bir emeklimize net 1000 lira bayram ikramiyesi verilecektir; nokta" dedi. Başbakan Binali Yıldırım, şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malulü aylığı alan er, erbaşlar, geçici köy koruculuğundan emekli olanlar, şeref aylığı alanlar, şampiyon sporcular, terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan bütün vatandaşların da bu ikramiyeden yararlanacağını söyledi. Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, milletin 15 yıllık kazanımlarından asla vazgeçmeyeceğini ve iradesi üzerinde vesayet kurulmasına izin vermeyeceğini söyledi.Emeklilere dini bayramlarda ikramiye verilmesine ilişkin düzenlemenin Meclis'te kabul edildiğini anımsatan Binali Yıldırım, şöyle konuştu: "İnşallah haziran ayı içerisinde ödemeler yapılacak. Buradan bir kez daha, bu tezviratları yapanlara, bu yalanları atanlara, milletin kürsüsünden şunu söylüyorum; Yılda iki sefer, her bir emeklimize 1000 lira bayram ikramiyesi verilecektir. Bunlar havada uçuşan vaatlerine millet dönüp bakmadığı için bu sefer yalana döndüler, yalanla dolanla milletin kafasını karıştırmaya çalışıyorlar."AKParti'nin 16 yıllık kutlu yolcuğunun el ele, omuz omuza bu günlere taşındığını anlatan Yıldırım, şöyle devam etti: "Dibe vurmuş ekonomimizi, itibarı yok olmuş ülkemizi yeniden ayağa kaldırdık. Yollar, havaalanları, limanlar yaptık, her ilimize üniversiteler açtık. Organize sanayi bölgeleriyle vatandaşımıza, gençlerimize iş bulduk. Üretim, yatırım, istihdam esaslı politikalar gerçekleştirdik. Türkiye'yi bir dünya ülkesi yaptık."