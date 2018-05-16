Haberler Ekonomi Haberleri Para politikalarında etkin Başkan olacağım

Para politikalarında etkin Başkan olacağım Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Halk para politikalarında sıkıntıya düştüğü zaman bunun hesabını Başkan’a sorar. Bu konuda etkin bir görüntü vermeye mecburum” dedi