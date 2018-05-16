Para politikalarında etkin Başkan olacağım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, "Halk para politikalarında sıkıntıya düştüğü zaman bunun hesabını kime sorar. Başkan'a sorar. Başkan'a soracağına göre bu konuda tabii para politikalarında etkin olan bir Başkan görüntüsü vermeye mecburuz" dedi. İngiltere ziyareti kapsamında Londra
'da Bloomberg International'dan Guy Johnson'ın sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ekonomisi ve yaklaşan 24 Haziran seçimlerini değerlendirdi. ADIMLARI ATACAĞIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Merkez Bankası'nın bağımsızlığı söz konusudur" diye konuştu. Başkan'ın bu etkinliğinin önemli bir değişiklik olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu birilerini rahatsız edebilir ama mecburuz. Başkan vatandaşa hesap veren, devleti yönetendir" değerlendirmesini yaptı. Cumhurbaşkanı, bu konudaki adımları bir yerleri rahatsız etmek amacıyla atmadıklarını vurgulayarak, "Ancak Türkiye'nin çıkarlarını korumak için bu adımları atacağız. Ülkemizin çıkarları neyi gerektiriyorsa bunu yaparız" diye konuştu. KAYBETTİRMEYECEĞİZ
Başkan olarak küresel ölçekte para politikalarında daha etkin rol oynayacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel ölçekte para politikalarında uygulanan yönetişim ilkelerini Türkiye'de de uyguladıklarını ve uygulayacaklarını dile getirdi. Erdoğan, "Bu yönetim anlayışı Amerika'da, Avrupa'da ne ise Türkiye'de de aynı şekilde olacak. Onlar için meşru olan bir şey bizim için gayrimeşru olamaz. Bunu herkes böyle bilsin. Adımlarımızı da ona göre atacağız. Ülkemize asla kaybettirmeyeceğiz" diye konuştu. HEDEF KUR BASKISINDAN KORUNMAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan milli paralarla ticaretle ilgili, "Buradaki amaç uluslararası camiada TL'yi de alışveriş yaptığımız ülkelerin paralarının da değerini koruyabilmektir. Bunu Rusya, Kore, Çin, İran ile de şu anda yapıyoruz. Bu konu da başarılı bir şekilde devam ediyor" dedi. HALKBANK'A HAKSIZLIK YAPILIYOR
Erdoğan, ABD'de yürütülen eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla
davasına ilişkin de şunları söyledi: "Halkbank
'a çok büyük bir haksızlık yapılıyor. Özellikle Hakan Atilla herhangi bir suçlu değil. Sürekli Amerika'ya gidip gelen biri. Böyle adaletsizlik olamaz. Bir yargı süreci var. Temenni ederim ki Türkiye-ABD ilişkilerini tamamıyla yerle yeksan etmeyecek bir netice çıkar." HAKAN ATİLLA KESİNLİKLE SUÇSUZDUR
Erdoğan, "Adaletsizlik olduğunu düşünüyorsanız ülke olarak cezayı ödeyecek misiniz?" sorusuna ise "Hakan Atilla kesinlikle suçsuzdur. Dolayısıyla beraatını bekliyoruz. Kaldı ki Hakan Atilla eğer suçlu olarak ilan edilecek olursa bu Türkiye Cumhuriyeti devletini adeta suçlu olarak ilan etmek anlamına gelir" cevabını verdi. Neticeyi görmeden bir şey söylemenin mümkün olmadığının altını çizen Erdoğan, "Önce netice çıksın, çıktıktan sonra tabii ki kanunlar neyi gerektiriyorsa onun gereğini de bankamız yapacaktır" diye konuştu. FAİZ DÜŞERSE ENFLASYON DA DÜŞER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin faiz
politikasının bilindiğini, bunu yeniden keşfetmeye gerek olmadığını ve uluslararası anlamda da diğer ülkelerin faiz politikalarının bilindiğini belirtti. Faiz ve enflasyon
ilişkisini de değerlendiren Erdoğan, "Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Faiz ne kadar düşük olursa enflasyon da o kadar düşük olacaktır. Bunu bir defa iyi ayarlamamız lazım. Faizde hedef nedir? Reel faizdir. Peki reel faiz nedir? Reel faiz, faizle enflasyon arasındaki farktır. Bunu yakaladığınız anda zaten reel faizi ne yapıyorsunuz, ciddi manada aşağı çekiyorsunuz. Reel faizi aşağı çektiğimiz anda bütün maliyet girdileri de ne yapacaktır, o da aşağı düşecektir" değerlendirmesinde bulundu.