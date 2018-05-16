Ramazan uyarısı: Fiyatları artırmayın

Esnaf, Ramazan ayında kur spekülatörlerinin Türkiye üzerinde oynamak istediği oyunu bozmak için çalışmalarına tam gaz devam ediyor.
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK
) Başkanı Bendevi Palandöken
, "Vatandaşın huzuru ve kaliteli gıdalara ulaşması için tüm esnafa genelgeler gönderiyoruz. Vatandaşın dolar bazlı artışlardan etkilenmemesi için çalışmalar yapıyoruz. Ülkenin ekonomisi çok önemli ve herkes bu dönemde elini taşın altına koymalı" dedi. Palandöken, Ramazan ayı öncesinde yapılan çalışmalarla fiyatlarda gerileme yaşandığını belirtti.
Ramazan ayının gelmesi ile birlikte birçok ürünün fiyatında artış yerine azalma olduğunun altını çizen Palandöken, bunun için esnafın büyük fedakarlık gösterdiğini sözlerine ekledi. KORSAN ÜRETIME DIKKAT
Türkiye üzerinde oynanmak istenen oyunlara karşı çıktığını anlatan Palandöken, kendilerinin de bu kapsamda 1 milyon 700 bin esnaf için genelge yayımladıklarını kaydetti. Korsan üretimler nedeniyle devletin de yüzde 25'e yakın bir vergi kaybının olduğunu anlatan Palandöken, "Esnaf bu kişilere dikkat etmeli" ifadelerini kullandı. YAŞ MEYVE SEBZE FİYATI DÜŞTÜ
Vatandaşa yönelik Ramazan öncesi yapılan çalışmalarla fiyatlarda gerileme olduğunu vurgulayan Palandöken, "Mevsimsel güzellikler de fiyatları geri çektirdi. Yaş sebze-meyve fiyatlarında önemli düşüşler var. Yine kuru bakliyatta hiçbir artış yok. Etteki hafif oynama da durdu. Artık kırmızı ette de önemli bir artış gözlenmeyecek" dedi.