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Son dakika: Merkez Başkanı 'de

Son dakika gelişmesi... , Merkez başkanı ile görüşecek

Giriş Tarihi: 16.5.2018 13:19 Güncelleme Tarihi: 16.5.2018 13:36
Son dakika: Merkez Bankası Başkanı AK Parti'de

Merkez 'ndan yapılan piyasalardaki döviz kurlarındaki hareketlere ilişkin değerlendirme için gerekli tedbirlerin alınacağı belirtilmişti. Bu açıklamadan sonra doların ateşi bir nebze olsun gerilemişti.

AK Parti Genel Merkezi'nde ekonomi toplantısı

Yapılan bu açıklamadan sonra sürpriz bir gelişme yaşandı. Başkanı Murat Çetinkaya Genel Merkezi'ne geldi.

Toplantıda ekonomi kurmayları ve Çetinkaya'nın çok önemli değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

Ayrıntılar geliyor...

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Son dakika: Merkez Bankası Başkanı AK Parti'de
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