Son dakika: Merkez Bankası Başkanı AK Parti'de

Merkez Bankası'ndan yapılan piyasalardaki döviz kurlarındaki hareketlere ilişkin değerlendirme için gerekli tedbirlerin alınacağı belirtilmişti. Bu açıklamadan sonra doların ateşi bir nebze olsun gerilemişti.

AK Parti Genel Merkezi'nde ekonomi toplantısı

Yapılan bu açıklamadan sonra sürpriz bir gelişme yaşandı. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya AK Parti Genel Merkezi'ne geldi.

Toplantıda ekonomi kurmayları ve Çetinkaya'nın çok önemli değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

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