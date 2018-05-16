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’da Burkay gitti Özgener geldi

Giriş Tarihi: 16.5.2018
TOBB’da Burkay gitti Özgener geldi
İŞ dünyasının çatı örgütü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde () yönetim kurulu üyeleri seçildi. 'nun beşinci kez başkanlık koltuğuna oturduğu genel kurul sonrasında yönetim kuruluna da yeni giren isimler oldu. TSO Başkanı İbrahim Burkay, yönetim kurulundan çıkarken, yerine Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı geldi. Merhum İTO Başkanı İbrahim Çağlar'ın yerine İTO Meclis Başkanı Öztürk Oran seçilirken, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener de yönetime giren isimler arasında yer aldı. Genel kurulda konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 24 Haziran'dan sonra Türkiye'nin dünyanın ekonomi devi olması için çalışacaklarını söyledi.
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TOBB’da Burkay gitti Özgener geldi
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