TOBB’da Burkay gitti Özgener geldi

İŞ dünyasının çatı örgütü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB
) yönetim kurulu üyeleri seçildi. Rifat Hisarcıklıoğlu
'nun beşinci kez başkanlık koltuğuna oturduğu genel kurul sonrasında yönetim kuruluna da yeni giren isimler oldu. Bursa
TSO Başkanı İbrahim Burkay, yönetim kurulundan çıkarken, yerine Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı geldi. Merhum İTO Başkanı İbrahim Çağlar'ın yerine İTO Meclis Başkanı Öztürk Oran seçilirken, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener de yönetime giren isimler arasında yer aldı. Genel kurulda konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 24 Haziran'dan sonra Türkiye'nin dünyanın ekonomi devi olması için çalışacaklarını söyledi.