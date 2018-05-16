"Türkiye ve İngiltere arasındaki ticaret yüzde 15 artarak devam etti"

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Öz, İngiltere ve Türkiye arasında politik ve ticari ilişkilerin olumlu bir tablo içinde olmasının da katkısıyla, son 15-20 senedir ticari anlaşmaların süreklilik gösterdiğini söyledi.

Öz, Türkiye ve İngiltere arasında son 3 yılda ticaretin yüzde 15 artarak devam ettiğini belirterek, "Biz iki ülke arasındaki ticaret trafiğini arttırmak için küçük veya orta ölçekli işletmeleri teşvik ediyoruz." şeklinde konuştu.

Öz, "Ticari boyutta Türkiye ve İngiltere'nin karşılıklı ihracatı, kaliteli projelerin gelişimiyle artış gösteriyor. Projelerin değeri kaliteye verilen önem oranında yükseliyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de kaliteli projelerin çoğaldığını belirten Öz, "Kalite denince, İngiltere her zaman bir kalite pazarıdır. Bu pazarda nicelik değil, nitelik ön plandadır." diye konuştu.

"GEÇEN YIL İNGİLİZ FİRMALARIN TÜRKİYE'YE 8-9 MİLYONLUK STERLİN İHRACAT YAPMASINA KATKI SAĞLADIK"

Kurum olarak küçük ve orta işletmeler ile iletişim halinde olduklarını vurgulayan Öz, şunları kaydetti:

"Büyük projeler bir şekilde yürüyor zaten. Atardamarları canlandıran kılcal damarlar küçük veya orta ölçekli işletmeler. Küçük veya orta ölçekli işletmelerin canlı tutulması gerekiyor. Geçen yıl İngiliz firmaların Türkiye'ye 8-9 milyonluk sterlin ihracat yapmasına katkı sağladık. Küçük ve orta ölçekli bu firmaların çoğu, daha önceden Türkiye'ye pazarına hiç adım atmamış firmalardı. Meblağ çok yüksek olmasa da bu bir kapı açma yolu oldu. Bugün bir firma belki 300 bin sterlinlik bir mal satıyor ama yarın 1,5 milyon sterlinlik mal satabilir.

Bunun örnekleri mevcut. Geçmişte Türkiye'ye 20-30 bin sterlin ihracat yaparken, bu sene 6 milyon sterlin ihracat yapan şirketler var. Bu kendi içinde önemli bir artış. Ama Türkiye bilinen yönleri kadar dışarıdan bilinmeyen yönleriyle de dikkat çekiyor. Firmalar Türkiye pazarına girdiklerinde aslında politik, ekonomik ve sosyolojik dinamiklere rağmen iş dünyasında yaşamın profesyonelce ilerlediğini görüyorlar. Bu yapıya entegre olunduğunda Türklerle iş yapmak zor değil."

Emrah Öz, "Türkiye daha önceden deneyimlemediğiniz, test etmediğiniz bir pazar yapısında olabilir. Pazardaki dalgalanmalar ivmeler yukarı ve aşağı yönlü gelişebilir. Ancak bu hareketli dönemlerde Türkiye'de ayakta kalabilmeyi başaranlar, sakin zamanlarda da Türkiye pazarında en büyük başarıyı yakalayabilenlerdir. Bu örnekleri ile yaşanan bir gerçek." dedi.

Öz, "Türkiye kaliteli üretimde, uzak doğu üretimlerinin çok daha ötesinde kabul gören bir çizgiye sahip" şeklinde konuştu.