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Türkiye'yi haberleşmede önde gelen ülke yapacak hizmete giriyor

Türkiye'yi haberleşme teknolojilerinde önde gelen ülkeler arasına sokacak ilk yerli ve milli , 17 Mayıs Dünya Telekomünikasyon Günü'nde hayata geçiyor.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 16.5.2018 12:46 Güncelleme Tarihi: 16.5.2018 12:58
Türkiye'yi haberleşmede önde gelen ülke yapacak ULAK hizmete giriyor

5G ile birlikte ortaya çıkacak dönüşüm sürecinde oluşacak fırsatların değerlendirilmesi için ana yükleniciliğinde hayata geçen Baz İstasyonları Projesi'nde önemli bir aşamaya gelindi. Kars'ta Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın katıldığı törenle yarın açılacak yerli baz istasyonları servis vermeye başlayacak. Mobil iletişim teknolojilerinin milli tasarım ile kazanımında bir mihenk taşı olan ULAK nun Evrensel Hizmet Projesi Faz 1 kapsamında ilk parti teslimatının Nisan ayında gerçekleşmesinin ardından yarın Kars'ta yapılacak törenle baz istasyonları servis vermeye başlayacak. Bakan Arslan'ın katılacağı törenle açılacak ilk baz istasyonunun ardından yenileri hızla devreye girecek.

489 YERLİ BAZ İSTASYONU KURULACAK

Geliştirme ve üretim faaliyetleri Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve ULAK Haberleşme AŞ ile koordineli şekilde ASELSAN ana yükleniciliğinde devam etmekte olan ULAK baz istasyonlarının kurulumları tüm hızı ile devam ediyor. Mayıs ve Haziran 2018 aylarında yapılacak diğer teslimatlarla ana operatörlüğü Turkcell tarafından yapılan Evrensel Hizmet Projesi Faz 1 kapsamında toplamda 489 adet sahaya yerli baz istasyonu kurulmuş olacak. Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone tarafından yürütülecek Evrensel Hizmet Projeleri (Faz 1 ve Faz 2) Türkiye'nin her yerinde kullanılabilecek.
Konuyla ilgili ASELSAN tarafından yapılan açıklamada, "4.5G'den 5G'ye geçiş aşamasında iletişim teknolojilerinde önemli bir dönüşüm süreci beklenmektedir. Bu dönüşüm sürecinde mobil cihaz sayısının ve çeşitliliğinin artması, şebeke kullanım oranının yoğunlaşması, yeni güvenlik gereksinimlerinin ortaya çıkması gibi bir dizi faktörün önemli rol oynaması beklenmektedir. 5G ile birlikte ortaya çıkacak bu dönüşüm sürecinde oluşacak fırsatların değerlendirilmesi noktasında ULAK, ülkemiz için bir başlangıç olacaktır. Yaklaşık 3.5 yıldır yürütülen çalışmalar sayesinde kazanılan bilgi birikiminin bir sonraki iletişim teknolojisi olarak kabul edilen 5G teknolojisine yönelik yapılacak çalışmalar için temel teşkil edeceği açıkça ortadadır. Yaşantımızın her alanında karşımıza çıkacak bu teknolojinin milli imkanlarla geliştirilmesi yarınlarımıza güvenle bakmamızı sağlayacaktır" denildi.

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Türkiye'yi haberleşmede önde gelen ülke yapacak ULAK hizmete giriyor
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