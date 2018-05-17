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bugün ne kadar? 17 Mayıs altın fiyatları burada! ne kadar?

bugün ne kadar? Haftanın son çalışma günlerine yaklaştıkça vatandaşların altın fiyatları konusundaki araştırmaları da artıyor. 17 Mayıs Perşembe günü altın fiyatları ne kadar? Kuşkusuz fiyatları birikim ve yatırım yapacak bireylerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Altın alışverişi sosyal dayanışma ve aileler arasındaki birlikteliği de sağlar. İşte 17 Mayıs güncel altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 17.5.2018 10:05 Güncelleme Tarihi: 17.5.2018 10:14
Altın fiyatları bugün ne kadar? 17 Mayıs altın fiyatları burada! Çeyrek altın ne kadar?

Bugün nda son durum ne? , , , tam altın ve fiyatları konusunda bilgi almak için her zaman olduğu gibi doğru adrestesiniz. Düğünlerde yeni evlenen çiftlere, nişanlarda ve sünnet törenlerinde aileler, dostlar ve akrabalar birbirlerine altın hediye ederler. Bu gelenek sosyal dayanışma ve birlikteliğe katkı sağlar.
Toplumsal hafıza ve ortak deneyimler, kültürün oluşmasında başlıca faktörler arasındadır. Altın da bizim kültürümüzde oldukça önemlidir. Altın fiyatları konusunun bu denli araştırılması da tam da bu yüzdendir. Altın fiyatları konusundaki tüm bilgileri sabah.com.tr'den bulabilirsiniz.

17 MAYIS ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın fiyatları bugün 184,58 TL'den alınırken 184,60 TL'den satılıyor. Gram altın fiyatlarında düne göre %0.75 oranında bir artış söz konusu. Çeyrek altından sonra düğünlerde takı olarak en çok tercih edilen altın türleri arasında gram altın geliyor.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? 17 Mayıs altın fiyatları burada! Çeyrek altın ne kadar?
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