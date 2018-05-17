Altın fiyatları bugün ne kadar? 17 Mayıs altın fiyatları burada! Çeyrek altın ne kadar?

Bugün altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatları konusunda bilgi almak için her zaman olduğu gibi doğru adrestesiniz. Düğünlerde yeni evlenen çiftlere, nişanlarda ve sünnet törenlerinde aileler, dostlar ve akrabalar birbirlerine altın hediye ederler. Bu gelenek sosyal dayanışma ve birlikteliğe katkı sağlar.

Toplumsal hafıza ve ortak deneyimler, kültürün oluşmasında başlıca faktörler arasındadır. Altın da bizim kültürümüzde oldukça önemlidir. Altın fiyatları konusunun bu denli araştırılması da tam da bu yüzdendir. Altın fiyatları konusundaki tüm bilgileri sabah.com.tr'den bulabilirsiniz.

17 MAYIS ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın fiyatları bugün 184,58 TL'den alınırken 184,60 TL'den satılıyor. Gram altın fiyatlarında düne göre %0.75 oranında bir artış söz konusu. Çeyrek altından sonra düğünlerde takı olarak en çok tercih edilen altın türleri arasında gram altın geliyor.